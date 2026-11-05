Почему Nissan Terrano дороже Renault Duster на 150 тысяч, хотя это одна платформа, и какие авто выбрать вместо них

5 ноября 2026, 17:26
Terrano или Duster: почему за одинаковую машину просят разные деньги
Terrano или Duster: почему за одинаковую машину просят разные деньги
Renault Duster сравнивают с Hyundai Creta, Nissan Terrano и Chevrolet Niva по назначению и расходам. На вторичном рынке Terrano обычно дороже на 50 000-150 000 рублей, а выбор зависит прежде всего от дорог и требований к комфорту.
На вторичном рынке Nissan Terrano обычно стоит на 50 000-150 000 рублей дороже Renault Duster, хотя модели построены на одной платформе и оснащены одинаковыми двигателями и коробками передач. Переплата связана не с иной техникой, а с особенностями оснащения и восприятием автомобиля.
В пользу Terrano говорят более брутальный внешний вид, чуть лучшая шумоизоляция и закрывающийся бокс на торпедо, которого нет у Duster. В максимальных комплектациях встречается дополнительное оснащение: например, кондиционер; также есть подогрев и электростеклоподъемники. Если бюджет ограничен, Duster выглядит рациональнее. Доплата за Terrano имеет смысл для тех, кому важны эти удобства и отделка салона.
Но выбор между этими моделями не сводится к разнице в цене. Для городских поездок стоит рассмотреть Hyundai Creta: это комфортный кроссовер с увеличенным клиренсом и легковой посадкой. В городе такая ориентация отвечает запросу на удобство и актуальный дизайн, а эргономика дополняет эту картину.
Renault Duster, напротив, рассчитан на плохие дороги и активную эксплуатацию. Утилитарность и полный привод подходят для проселочных дорог, поездок на рыбалку или в районы с некачественным обслуживанием. По стоимости содержания модели примерно сопоставимы: механика Duster дешевле в обслуживании, тогда как запчасти для Creta часто доступнее.
Если главная задача - регулярно выезжать на природу, стоит сравнить и Chevrolet Niva. Это также утилитарный внедорожник, но его конструкция более архаична. По оценке zr.ru, Duster универсальнее: он комфортнее на асфальте и лучше подходит для смешанных маршрутов. Слабый двигатель и высокая вибронагруженность Chevrolet Niva чаще подталкивают использовать ее именно на бездорожье.
Практичный выбор начинается с условий эксплуатации. Сопоставьте цену покупки с возможными затратами на доработки, например на шумоизоляцию; затем учтите стоимость резины и обслуживания. Экономия при покупке подержанного автомобиля может оставить средства на подобные улучшения.
При сравнении важны тип дорог, климат и необходимость перевозить грузы или буксировать прицеп. По исходной оценке, для города лучше подходят Creta или Terrano. Для разных задач годится Duster, а Chevrolet Niva рассчитана прежде всего на поездки по бездорожью.
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