Почему новый Duster дешевле китайских кроссоверов — сенсация или подвох?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 14:21

Renault Duster из ОАЭ снова на российском рынке - цена ниже китайских кроссоверов

Renault Duster из ОАЭ снова на российском рынке - цена ниже китайских кроссоверов

Почему новый Duster дешевле китайских кроссоверов — сенсация или подвох?

Renault Duster из ОАЭ снова на российском рынке - цена ниже китайских кроссоверов

В Россию вернулся Renault Duster второго поколения. Его цена оказалась ниже, чем у большинства китайских конкурентов. Покупатели уже обсуждают, стоит ли брать кроссовер из ОАЭ. Комплектация и условия поставки удивляют.

В Россию вернулся Renault Duster второго поколения. Его цена оказалась ниже, чем у большинства китайских конкурентов. Покупатели уже обсуждают, стоит ли брать кроссовер из ОАЭ. Комплектация и условия поставки удивляют.

Renault Duster второго поколения, который когда-то был одним из самых популярных кроссоверов в России, неожиданно вернулся на отечественный рынок. Теперь эти автомобили поступают не с заводов, а по альтернативным каналам - небольшими партиями, из северных арабских Эмиратов. И самое интересное - стоимость нового Duster оказалась заметно ниже, чем у большинства китайских конкурентов, что уже вызвало бурю обсуждений среди автолюбителей.

На сегодняшний день приобрести Duster из ОАЭ можно по цене от 2 350 000 рублей. Для сравнения: Geely Atlas нового поколения стартует с отметки 3 760 990 рублей, Haval F7 2026 года — от 2 899 000 рублей, Jaecoo J7 2025 года и вовсе не опускается ниже 3 019 000 рублей. Таким образом, французский кроссовер, пусть и с арабской пропиской, становится самым доступным предложением среди новых автомобилей этого класса.

Переднеприводная версия Renault Duster оснащена 1,6-литровым атмосферным мотором на 114 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. В комплектации - кожаный мультифункциональный руль, современный бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, камера кругового обзора, 17-дюймовые литые диски, датчики давления в шинах, контроль слепых зон и несколько USB-портов для зарядки гаджетов. Подобный набор опций еще недавно казался роскошью для бюджетного кроссовера.

Интересно, что в Омске на рынке появилось сразу два Duster со 116-сильным двигателем. Один из них продает частное лицо за 2 410 000 рублей, а другой - компания, но уже на 38 тысяч дороже. В Перми же можно найти Дастер румынской сборки в максимальной комплектации, но и цена там выше — 2 690 000 рублей. Разброс цен и вариантов комплектаций позволяет подобрать автомобиль под разные запросы и бюджеты.

Возвращение Duster на российский рынок в таком формате - событие, которое сложно было предсказать еще пару лет назад. На фоне подорожания китайских кроссоверов и ограниченного выбора среди новых автомобилей предложение Renault выглядит особенно заманчиво. Однако у покупателей остается несколько вопросов: как будет организовано сервисное обслуживание.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р)
Упомянутые марки: Renault, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено, Джили

Похожие материалы Рено, Джили

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Брянск Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться