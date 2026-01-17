Почему новый Duster дешевле китайских кроссоверов — сенсация или подвох?

17 января 2026, 14:21
Renault Duster из ОАЭ снова на российском рынке - цена ниже китайских кроссоверов
В Россию вернулся Renault Duster второго поколения. Его цена оказалась ниже, чем у большинства китайских конкурентов. Покупатели уже обсуждают, стоит ли брать кроссовер из ОАЭ. Комплектация и условия поставки удивляют.
Renault Duster второго поколения, который когда-то был одним из самых популярных кроссоверов в России, неожиданно вернулся на отечественный рынок. Теперь эти автомобили поступают не с заводов, а по альтернативным каналам - небольшими партиями, из северных арабских Эмиратов. И самое интересное - стоимость нового Duster оказалась заметно ниже, чем у большинства китайских конкурентов, что уже вызвало бурю обсуждений среди автолюбителей.
На сегодняшний день приобрести Duster из ОАЭ можно по цене от 2 350 000 рублей. Для сравнения: Geely Atlas нового поколения стартует с отметки 3 760 990 рублей, Haval F7 2026 года — от 2 899 000 рублей, Jaecoo J7 2025 года и вовсе не опускается ниже 3 019 000 рублей. Таким образом, французский кроссовер, пусть и с арабской пропиской, становится самым доступным предложением среди новых автомобилей этого класса.
Переднеприводная версия Renault Duster оснащена 1,6-литровым атмосферным мотором на 114 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. В комплектации - кожаный мультифункциональный руль, современный бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, камера кругового обзора, 17-дюймовые литые диски, датчики давления в шинах, контроль слепых зон и несколько USB-портов для зарядки гаджетов. Подобный набор опций еще недавно казался роскошью для бюджетного кроссовера.
Интересно, что в Омске на рынке появилось сразу два Duster со 116-сильным двигателем. Один из них продает частное лицо за 2 410 000 рублей, а другой - компания, но уже на 38 тысяч дороже. В Перми же можно найти Дастер румынской сборки в максимальной комплектации, но и цена там выше — 2 690 000 рублей. Разброс цен и вариантов комплектаций позволяет подобрать автомобиль под разные запросы и бюджеты.
Возвращение Duster на российский рынок в таком формате - событие, которое сложно было предсказать еще пару лет назад. На фоне подорожания китайских кроссоверов и ограниченного выбора среди новых автомобилей предложение Renault выглядит особенно заманчиво. Однако у покупателей остается несколько вопросов: как будет организовано сервисное обслуживание.
