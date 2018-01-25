25 января 2018, 15:01
Renault Duster получит версию купе-кроссовер
Российский завод Renault будет выпускать новую модификацию кроссовера Duster в кузове купе-кроссовер. Автомобиль должен дебютировать на автосалоне в Москве, который пройдет в этом году.
Название модели пока не разглашается, как и все технические подробности. Известно лишь, что машина будет предназначена для рынков Бразилии, Китая, Южной Кореи и России.
Помимо этого, Renault намерен провести серьезное обновление своей модельной линейки. Правда, какие именно автомобили привезут в Россию, не уточняется. Ранее компания представила в нашей стране модель Dokker, доступную с кузовами фургон или 5-местным пассажирским салоном.
Помимо этого, Renault намерен провести серьезное обновление своей модельной линейки. Правда, какие именно автомобили привезут в Россию, не уточняется. Ранее компания представила в нашей стране модель Dokker, доступную с кузовами фургон или 5-местным пассажирским салоном.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|143
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.1
|Загородный цикл
|6.5
|Смешанный цикл
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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06.12.2017, 10:01
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26.11.2017, 18:26
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06.11.2017, 17:27
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