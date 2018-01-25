25 января 2018, 15:01

Renault Duster получит версию купе-кроссовер

Российский завод Renault будет выпускать новую модификацию кроссовера Duster в кузове купе-кроссовер. Автомобиль должен дебютировать на автосалоне в Москве, который пройдет в этом году.
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Название модели пока не разглашается, как и все технические подробности. Известно лишь, что машина будет предназначена для рынков Бразилии, Китая, Южной Кореи и России.

Помимо этого, Renault намерен провести серьезное обновление своей модельной линейки. Правда, какие именно автомобили привезут в Россию, не уточняется. Ранее компания представила в нашей стране модель Dokker, доступную с кузовами фургон или 5-местным пассажирским салоном.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Рено Дастер

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Новый «Дастер» для России
| Кому: Сергей Вот и я тоже нахожусь на распутье. Давно уже хочу себе приобрести надежный с полным приводом кроссовер. Из всех возможных вариантов остановился на новом Рено Дастер, меня в нём привлекло всё, разве, что очень простенький интерьер внутри авто, как у русской машины. И тут буквально этой ...
Кирилл
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
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Renault Duster получит версию купе-кроссовер
Название модели пока не разглашается, как и все технические подробности. Известно лишь, что машина будет предназначена для рынков Бразилии, Китая, Южной Кореи и России.Помимо этого, Renault намерен провести серьезное обновление своей модельной линейки. Правда, какие именно автомобили привезут в Россию, не уточняется. Ранее компания представила в нашей стране модель Dokker, доступную с кузовами фургон или 5-местным пассажирским салоном.
2018-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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