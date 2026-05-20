Передний привод, отсутствие зимних опций и параллельный импорт - стоит ли брать Duster в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 07:24

Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей

Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей

Передний привод, отсутствие зимних опций и параллельный импорт - стоит ли брать Duster в 2026 году

Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей

Renault Duster вернулся в Россию через параллельный импорт из ОАЭ, но теперь это только переднеприводные версии без гарантии и привычных зимних опций. Разбираемся, насколько актуальна покупка такого автомобиля в 2026 году и есть ли у него реальные конкуренты.

Renault Duster вернулся в Россию через параллельный импорт из ОАЭ, но теперь это только переднеприводные версии без гарантии и привычных зимних опций. Разбираемся, насколько актуальна покупка такого автомобиля в 2026 году и есть ли у него реальные конкуренты.

Появление Renault Duster на российских площадках в 2026 году стало неожиданностью для многих автолюбителей. После ухода бренда с рынка ниша доступных внедорожников оказалась практически пустой — китайские кроссоверы не смогли предложить аналогичный баланс цены, простоты и проходимости. Теперь Duster возвращается, но с важными нюансами: речь идет о машинах параллельного импорта из ОАЭ, что заметно отличается от привычных для россиян подходов.

Главное отличие – отсутствие полного привода в большинстве предложений. Все автомобили, доступные по цене 1,9–2,2 млн рублей, оснащены только передним приводом. Для многих поклонников Duster это серьезный минус, ведь именно благодаря полному приводу модель заслужила репутацию надежного и проходимого автомобиля для российских дорог и зимних условий.

Комплектации также вызывают вопросы. Машины созданы для жаркого климата ОАЭ, поэтому в них отсутствуют привычные для России зимние опции: нет подогрева руля, лобового стекла, форсунок омывателя, а иногда даже сидений. Вариатор встречается чаще, чем механика, которую часть покупателей предпочитает из-за особенностей эксплуатации в России.

Технически речь идет о втором поколении Duster, выпускавшемся с 2017 года. В Европе уже давно продается третье поколение, но такие машины стоят заметно дороже – около 3 млн рублей. Почему в ОАЭ до сих пор реализуют устаревшую модель, остается загадкой, но именно эти автомобили сейчас массово везут в Россию.

Покупка Duster через параллельный импорт означает отсутствие официальной гарантии и дилерской поддержки. Это создает риск, особенно если учесть, что автомобили не адаптированы к зимним условиям. Тем не менее, высокий клиренс и большой багажник по-прежнему выглядят впечатляющими преимуществами модели.

На рынке есть альтернатива — Haval M6. За те же деньги покупатель получает просторный салон, багажник на 700 литров, автоматическую коробку и чуть более современный автомобиль. Однако здесь привод тоже только передний, а зимние возможности ограничены. Вопрос выбора между этими моделями сводится к личным приоритетам: проверенная надежность старой конструкции против свежести и гарантии.

По сути, возвращение Renault Duster через параллельный импорт выглядит как попытка закрыть пробел на рынке бюджетных внедорожников. Однако отсутствие полного привода, зимних опций и гарантий делает такую машину компромиссным выбором. Для тех, кто ищет просто надежный автомобиль с большим багажником и высоким клиренсом, Duster может быть интересен, но стоит внимательно взвесить все плюсы и минусы перед покупкой.

Стоит отметить, что при покупке нового автомобиля, особенно китайского, эксперты советуют уделять внимание дополнительной защите и обслуживанию. Например, антикоррозийная обработка и замена шин могут продлить срок службы машины — подробнее об этом можно узнать в материале о ключевых шагах после покупки нового автомобиля .

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), Haval M6
Упомянутые марки: Renault, Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено, Хавейл

Похожие материалы Рено, Хавейл

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Башкортостан Сургут Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться