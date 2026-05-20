Передний привод, отсутствие зимних опций и параллельный импорт - стоит ли брать Duster в 2026 году

20 мая 2026, 07:24
Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей
Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей
Renault Duster вернулся в Россию через параллельный импорт из ОАЭ, но теперь это только переднеприводные версии без гарантии и привычных зимних опций. Разбираемся, насколько актуальна покупка такого автомобиля в 2026 году и есть ли у него реальные конкуренты.
Появление Renault Duster на российских площадках в 2026 году стало неожиданностью для многих автолюбителей. После ухода бренда с рынка ниша доступных внедорожников оказалась практически пустой — китайские кроссоверы не смогли предложить аналогичный баланс цены, простоты и проходимости. Теперь Duster возвращается, но с важными нюансами: речь идет о машинах параллельного импорта из ОАЭ, что заметно отличается от привычных для россиян подходов.
Главное отличие – отсутствие полного привода в большинстве предложений. Все автомобили, доступные по цене 1,9–2,2 млн рублей, оснащены только передним приводом. Для многих поклонников Duster это серьезный минус, ведь именно благодаря полному приводу модель заслужила репутацию надежного и проходимого автомобиля для российских дорог и зимних условий.
Комплектации также вызывают вопросы. Машины созданы для жаркого климата ОАЭ, поэтому в них отсутствуют привычные для России зимние опции: нет подогрева руля, лобового стекла, форсунок омывателя, а иногда даже сидений. Вариатор встречается чаще, чем механика, которую часть покупателей предпочитает из-за особенностей эксплуатации в России.
Технически речь идет о втором поколении Duster, выпускавшемся с 2017 года. В Европе уже давно продается третье поколение, но такие машины стоят заметно дороже – около 3 млн рублей. Почему в ОАЭ до сих пор реализуют устаревшую модель, остается загадкой, но именно эти автомобили сейчас массово везут в Россию.
Покупка Duster через параллельный импорт означает отсутствие официальной гарантии и дилерской поддержки. Это создает риск, особенно если учесть, что автомобили не адаптированы к зимним условиям. Тем не менее, высокий клиренс и большой багажник по-прежнему выглядят впечатляющими преимуществами модели.
На рынке есть альтернатива — Haval M6. За те же деньги покупатель получает просторный салон, багажник на 700 литров, автоматическую коробку и чуть более современный автомобиль. Однако здесь привод тоже только передний, а зимние возможности ограничены. Вопрос выбора между этими моделями сводится к личным приоритетам: проверенная надежность старой конструкции против свежести и гарантии.
По сути, возвращение Renault Duster через параллельный импорт выглядит как попытка закрыть пробел на рынке бюджетных внедорожников. Однако отсутствие полного привода, зимних опций и гарантий делает такую машину компромиссным выбором. Для тех, кто ищет просто надежный автомобиль с большим багажником и высоким клиренсом, Duster может быть интересен, но стоит внимательно взвесить все плюсы и минусы перед покупкой.
Стоит отметить, что при покупке нового автомобиля, особенно китайского, эксперты советуют уделять внимание дополнительной защите и обслуживанию. Например, антикоррозийная обработка и замена шин могут продлить срок службы машины — подробнее об этом можно узнать в материале о ключевых шагах после покупки нового автомобиля .
Похожие материалы Рено, Хавейл
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
19.05.2026, 17:50
Почему одни и те же автомобили имеют разные названия в разных странах
Автомобильные бренды часто меняют названия моделей для разных рынков, чтобы избежать культурных недоразумений, юридических проблем и повысить продажи. Разбираемся, как и зачем это происходит, и что это значит для российских водителей.Читать далее
-
19.05.2026, 06:57
Ремонт Haval M6 после ДТП: сколько реально стоит восстановление и как долго ждать детали
В 2026 году даже незначительное ДТП на Haval M6 может обернуться сложностями с ремонтом и поиском запчастей. Почему выплаты по ОСАГО часто не покрывают реальных затрат, и как владельцы решают вопрос с восстановлением авто - разбор на примере реальной истории.Читать далее
-
18.05.2026, 15:22
Лучшие автомобили для пенсионеров в 2026: практичный выбор и актуальные модели
В 2026 году российские пенсионеры все чаще остаются за рулем, но требования к автомобилю меняются. Мы разобрали, какие модели и характеристики действительно важны для водителей старшего возраста, и почему экономичность и надежность выходят на первый план.Читать далее
-
18.05.2026, 04:33
Пять лучших автомобилей для дачи: надежные и вместительные варианты до 2 млн рублей
Выбор автомобиля для дачи - задача не из простых: нужен вместительный, недорогой и надежный транспорт, который справится с проселочными дорогами и перевозкой грузов. В этом материале собраны пять моделей, которые отвечают этим требованиям и доступны на вторичном рынке в 2026 году.Читать далее
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
15.05.2026, 20:50
Сравнение Lada Niva Travel и Renault Duster: что выбрать на российском рынке
Lada Niva Travel с новым мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих моделей выявило ключевые отличия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье. Почему это важно для покупателей - в материале.Читать далее
-
15.05.2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.Читать далее
-
15.05.2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
20.05.2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
Похожие материалы Рено, Хавейл
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
19.05.2026, 17:50
Почему одни и те же автомобили имеют разные названия в разных странах
Автомобильные бренды часто меняют названия моделей для разных рынков, чтобы избежать культурных недоразумений, юридических проблем и повысить продажи. Разбираемся, как и зачем это происходит, и что это значит для российских водителей.Читать далее
-
19.05.2026, 06:57
Ремонт Haval M6 после ДТП: сколько реально стоит восстановление и как долго ждать детали
В 2026 году даже незначительное ДТП на Haval M6 может обернуться сложностями с ремонтом и поиском запчастей. Почему выплаты по ОСАГО часто не покрывают реальных затрат, и как владельцы решают вопрос с восстановлением авто - разбор на примере реальной истории.Читать далее
-
18.05.2026, 15:22
Лучшие автомобили для пенсионеров в 2026: практичный выбор и актуальные модели
В 2026 году российские пенсионеры все чаще остаются за рулем, но требования к автомобилю меняются. Мы разобрали, какие модели и характеристики действительно важны для водителей старшего возраста, и почему экономичность и надежность выходят на первый план.Читать далее
-
18.05.2026, 04:33
Пять лучших автомобилей для дачи: надежные и вместительные варианты до 2 млн рублей
Выбор автомобиля для дачи - задача не из простых: нужен вместительный, недорогой и надежный транспорт, который справится с проселочными дорогами и перевозкой грузов. В этом материале собраны пять моделей, которые отвечают этим требованиям и доступны на вторичном рынке в 2026 году.Читать далее
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
15.05.2026, 20:50
Сравнение Lada Niva Travel и Renault Duster: что выбрать на российском рынке
Lada Niva Travel с новым мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих моделей выявило ключевые отличия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье. Почему это важно для покупателей - в материале.Читать далее
-
15.05.2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.Читать далее
-
15.05.2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
20.05.2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее