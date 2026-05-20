Передний привод, отсутствие зимних опций и параллельный импорт - стоит ли брать Duster в 2026 году

Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей

Renault Duster вернулся в Россию через параллельный импорт из ОАЭ, но теперь это только переднеприводные версии без гарантии и привычных зимних опций. Разбираемся, насколько актуальна покупка такого автомобиля в 2026 году и есть ли у него реальные конкуренты.

Появление Renault Duster на российских площадках в 2026 году стало неожиданностью для многих автолюбителей. После ухода бренда с рынка ниша доступных внедорожников оказалась практически пустой — китайские кроссоверы не смогли предложить аналогичный баланс цены, простоты и проходимости. Теперь Duster возвращается, но с важными нюансами: речь идет о машинах параллельного импорта из ОАЭ, что заметно отличается от привычных для россиян подходов.

Главное отличие – отсутствие полного привода в большинстве предложений. Все автомобили, доступные по цене 1,9–2,2 млн рублей, оснащены только передним приводом. Для многих поклонников Duster это серьезный минус, ведь именно благодаря полному приводу модель заслужила репутацию надежного и проходимого автомобиля для российских дорог и зимних условий.

Комплектации также вызывают вопросы. Машины созданы для жаркого климата ОАЭ, поэтому в них отсутствуют привычные для России зимние опции: нет подогрева руля, лобового стекла, форсунок омывателя, а иногда даже сидений. Вариатор встречается чаще, чем механика, которую часть покупателей предпочитает из-за особенностей эксплуатации в России.

Технически речь идет о втором поколении Duster, выпускавшемся с 2017 года. В Европе уже давно продается третье поколение, но такие машины стоят заметно дороже – около 3 млн рублей. Почему в ОАЭ до сих пор реализуют устаревшую модель, остается загадкой, но именно эти автомобили сейчас массово везут в Россию.

Покупка Duster через параллельный импорт означает отсутствие официальной гарантии и дилерской поддержки. Это создает риск, особенно если учесть, что автомобили не адаптированы к зимним условиям. Тем не менее, высокий клиренс и большой багажник по-прежнему выглядят впечатляющими преимуществами модели.

На рынке есть альтернатива — Haval M6. За те же деньги покупатель получает просторный салон, багажник на 700 литров, автоматическую коробку и чуть более современный автомобиль. Однако здесь привод тоже только передний, а зимние возможности ограничены. Вопрос выбора между этими моделями сводится к личным приоритетам: проверенная надежность старой конструкции против свежести и гарантии.

По сути, возвращение Renault Duster через параллельный импорт выглядит как попытка закрыть пробел на рынке бюджетных внедорожников. Однако отсутствие полного привода, зимних опций и гарантий делает такую машину компромиссным выбором. Для тех, кто ищет просто надежный автомобиль с большим багажником и высоким клиренсом, Duster может быть интересен, но стоит внимательно взвесить все плюсы и минусы перед покупкой.

Стоит отметить, что при покупке нового автомобиля, особенно китайского, эксперты советуют уделять внимание дополнительной защите и обслуживанию. Например, антикоррозийная обработка и замена шин могут продлить срок службы машины.