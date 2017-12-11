11 декабря 2017, 07:59
Renault Duster возглавил рейтинг популярных кроссоверов в России
Российский офис Renault озвучил результаты продаж вседорожников бренда по итогам ноября 2017 года. Всего за минувший месяц на отечественном авторынке реализовано порядка 13 400 автомобилей, что на 15% превысило показатель того же периода 2016 года.
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На второй позиции разместился Sandero с результатом 3 000 проданных машин. «Бронза» досталась кроссоверу Renault Kaptur, распроданному в количестве 2 9000 экз.
Всего же с начала года российские автомобилисты приобрели более 122 ооо моделей французского бренда, что на 18% превысило результаты прошлого года.
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