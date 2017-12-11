11 декабря 2017, 07:59

Renault Duster возглавил рейтинг популярных кроссоверов в России

Российский офис Renault озвучил результаты продаж вседорожников бренда по итогам ноября 2017 года. Всего за минувший месяц на отечественном авторынке реализовано порядка 13 400 автомобилей, что на 15% превысило показатель того же периода 2016 года.
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Самым популярным кроссовером марки по остался бюджетный Duster, реализованный тиражом 4 3200 экз. Это на 21% больше, чем годом ранее. 

На второй позиции разместился Sandero с результатом 3 000 проданных машин. «Бронза» досталась кроссоверу Renault Kaptur, распроданному в количестве 2 9000 экз.

Всего же с начала года российские автомобилисты приобрели более 122 ооо моделей французского бренда, что на 18% превысило результаты прошлого года.

Дизайн и тюнинг Рено Дастер, Дустер

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Отзывы по теме
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
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Кирилл
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
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Renault Duster возглавил рейтинг популярных кроссоверов в России
{{material_117237}}Самым популярным кроссовером марки по остался бюджетный Duster, реализованный тиражом 4 3200 экз. Это на 21% больше, чем годом ранее. На второй позиции разместился Sandero с результатом 3 000 проданных машин. «Бронза» досталась кроссоверу Renault Kaptur, распроданному в количестве 2 9000 экз.Всего же с начала года российские автомобилисты приобрели более 122 ооо моделей французского бренда, что на 18% превысило результаты прошлого года.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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