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5 марта 2020, 07:45

Renault Duster второго поколения может доехать до России

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Фото: autoreview.ru
Премьера второго поколения Renault Duster состоялась в 2017 году. Автомобиль вышел на рынок Румынии, Африки, Ближнего Востока и Украины. И только сейчас кроссовер добрался до Южной Америки, а вскоре, возможно, доедет и до России.
Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России

Фото: autoreview.ru

Renault Duster второго поколения может доехать до России
Renault Duster второго поколения может доехать до России
Renault Duster второго поколения может доехать до России
Renault Duster второго поколения может доехать до России
Renault Duster второго поколения может доехать до России
Renault Duster второго поколения может доехать до России
Renault Duster второго поколения может доехать до России
Renault Duster второго поколения может доехать до России
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Кроссоверы для Южной Америки будут выпускать на заводе Renault в Бразилии. Как пишет Авторевю, «первый» Duster российского производства изначально очень близок к бразильскому варианту и все обновления модели были синхронизированы. Поэтому, как вариант, можно предположить как будет выглядеть российский кроссовер.

Бразильский Duster практически не отличается от европейской версии. Различия видны разве что на бамперах. Подвеска адаптирована для местных дорог, дорожный просвет составляет 237 мм. В салоне бразильский Renault Duster обзавелся медиасистемой Easy Link с экраном в восемь дюймов.

На старте продаж кроссовер предложили c бензиновым атмосферником 1.6 SCe, который также может работать на этаноле. Агрегат развивает мощность  — 118 и 120 л.с. соответственно. Двигатель можно выбрать в паре либо с пятиступенчатой «механикой» либо с вариатором.

Бразильский Duster в базовой комплектации имеет две подушки безопасности, АБС, кондиционер, электрические стеклоподъемники и аудиосистему. Дилеры продают кроссовер по цене от 15700 долларов (примерно 1 млн рублей).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
Бот
Renault представила обновленный Duster
А где рейсталинговый Дастер, который уже год в Европе выпускают, на Украине уже продают??? Он хоть поприличнее выглядит. А у нас как в Гондурасе, всё самое отстойное и старое...
Кеша
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Renault Duster второго поколения может доехать до России
{{material_128851}}Кроссоверы для Южной Америки будут выпускать на заводе Renault в Бразилии. Как пишет Авторевю, «первый» Duster российского производства изначально очень близок к бразильскому варианту и все обновления модели были синхронизированы. Поэтому, как вариант, можно предположить как будет выглядеть российский кроссовер.Бразильский Duster практически не отличается от европейской версии. Различия видны разве что на бамперах. Подвеска адаптирована для местных дорог, дорожный просвет составляет 237 мм. В салоне бразильский Renault Duster обзавелся медиасистемой Easy Link с экраном в восемь дюймов.На старте продаж кроссовер предложили c бензиновым атмосферником 1.6 SCe, который также может работать на этаноле. Агрегат развивает мощность  — 118 и 120 л.с. соответственно. Двигатель можно выбрать в паре либо с пятиступенчатой «механикой» либо с вариатором.Бразильский Duster в базовой комплектации имеет две подушки безопасности, АБС, кондиционер, электрические стеклоподъемники и аудиосистему. Дилеры продают кроссовер по цене от 15700 долларов (примерно 1 млн рублей).
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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