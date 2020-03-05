5 марта 2020, 07:45
Renault Duster второго поколения может доехать до России
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Фото: autoreview.ru
Премьера второго поколения Renault Duster состоялась в 2017 году. Автомобиль вышел на рынок Румынии, Африки, Ближнего Востока и Украины. И только сейчас кроссовер добрался до Южной Америки, а вскоре, возможно, доедет и до России.
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
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Компания Renault опубликовала фотографии кроссовера Duster второго поколения, предназначенного для южноамериканского ...Читать далее
Бразильский Duster практически не отличается от европейской версии. Различия видны разве что на бамперах. Подвеска адаптирована для местных дорог, дорожный просвет составляет 237 мм. В салоне бразильский Renault Duster обзавелся медиасистемой Easy Link с экраном в восемь дюймов.
На старте продаж кроссовер предложили c бензиновым атмосферником 1.6 SCe, который также может работать на этаноле. Агрегат развивает мощность — 118 и 120 л.с. соответственно. Двигатель можно выбрать в паре либо с пятиступенчатой «механикой» либо с вариатором.
Бразильский Duster в базовой комплектации имеет две подушки безопасности, АБС, кондиционер, электрические стеклоподъемники и аудиосистему. Дилеры продают кроссовер по цене от 15700 долларов (примерно 1 млн рублей).
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Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Комментарии пользователей
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
А где рейсталинговый Дастер, который уже год в Европе выпускают, на Украине уже продают??? Он хоть поприличнее выглядит. А у нас как в Гондурасе, всё самое отстойное и старое...
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