«Renault Duster выходит в сегмент «премиум»: за кроссовер просят почти 2 млн рублей
На днях портал 110km.ru проинформировал, что в одном из волгоградских автосалонов на продажу выставлена Lada Granta стоимостью более 1 млн рублей.
Сегодня в Сети появился аналогичный снимок, сделанный по тому же принципу, только в поле зрения пользователя попал некогда доступный многим Renault Duster. На прилагаемом снимке хорошо видно, что за кроссовер просят 1 990 000 рублей. Подпись к фотографии соответствующая: «Тем временем Renault Duster выходит в сегмент «премиум»...
Почти 2 млн рублей, за которые еще недавно можно было взять по-настоящему хороший SUV (скажем, Jeep Grand Cherokee), это комплектация Style, основу которой составляют 1,3-литровый 150-сильный турбомотор TCe, механическая коробка передач и система полного привода.
Style, напомним, верхний уровень оснащения, и в нем, пардон, есть много чего полезного. Но, согласно данным официального сайта Renault, за такой «Дастер» должны просить 1 409 000 рублей, что также, признаемся, не дешево.
Настроение народа соответствующее. Вот, что пишут пользователи Сети, коих поразил ценник на бюджетный кроссовер Renault:
Alexei_smagin: «Мы думали, что на дне, а со дна постучали». Anton148: «Через 3-4 года мы ещё с теплотой будем эти цены вспоминать. Инфляция будет только усиливаться». askolskiy_andrey: «Это такая цена из-за сексуальной эмблемы». Evgen_gogen: «А сколько допов типа оконных пластмассок и прочего понавешено, плюс финансовые с каско»… vw_club21: «Это не «Дастер» выходит, это доллар выходит за «премиум» сегмент».
А как вы считаете, может Renault Duster стоить почти 2 млн рублей? И если «да», каковые его рыночные перспективы?
- 1 399 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 899 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 789 000 РRenault Duster 2013 в Москве
- 819 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 949 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 1 045 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 582 400 РRenault Duster 2012 в Москве
- 1 351 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 635 000 РRenault Duster 2013 в Москве
- 785 000 РRenault Duster 2014 в Москве
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