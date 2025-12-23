Французский электрокар-рекордсмен удивил дальностью и аэродинамикой — как ему это удалось

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 20:09

Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч

Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч

Французский электрокар-рекордсмен удивил дальностью и аэродинамикой — как ему это удалось

Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч

Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.

Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.

В начале 2025 года на парижском автосалоне Rétromobile французская компания Renault произвела настоящий фурор, представив концептуальный электромобиль Filante Record 2025. Эта модель стала воплощением смелых дизайнерских решений, объединив в себе черты легендарного 40 CV 1925 года, экспериментального Étoile Filante, а также аэродинамические мотивы истребителей и болидов Формулы-1. При этом инженеры оснастили новинку самыми передовыми электрическими технологиями, которыми располагает бренд.

В отличие от большинства концептов, которые так и остаются выставочными экспонатами, Filante Record 2025 сразу же отправился на испытания. Как сообщает autoevolution, электрокар смог преодолеть 1000 километров на одной зарядке, двигаясь со средней скоростью 100 км/ч. Такой результат стал настоящим прорывом для серийных и экспериментальных электромобилей, ведь обычно дальность хода ограничивается куда более скромными цифрами.

Внешний вид Filante Record 2025 сразу привлекает внимание: вытянутый силуэт, плавные линии кузова и минимальное сопротивление воздуху. Дизайнеры вдохновлялись не только историческими моделями Renault, но и авиацией, что позволило добиться уникального сочетания стиля и функциональности. В салоне преобладают современные материалы и цифровые технологии, а компоновка ориентирована на максимальный комфорт и безопасность водителя.

Техническая начинка концепта не менее впечатляющая. Электромоторы обеспечивают высокую мощность и мгновенный отклик на нажатие педали акселератора. Особое внимание уделено батарее: инженеры Renault применили инновационные решения для увеличения емкости и повышения энергоэффективности. Благодаря этому Filante Record 2025 способен не только быстро разгоняться, но и сохранять стабильную скорость на протяжении длительных поездок.

Испытания проходили на закрытом треке, где специалисты тщательно фиксировали все параметры движения. По итогам заезда электромобиль продемонстрировал не только выдающуюся дальность, но и стабильную работу всех систем. Такой успех может стать отправной точкой для развития новых серийных моделей Renault, которые будут сочетать стиль, инновации и практичность.

Filante Record 2025 уже называют одной из самых ярких премьер года. Эксперты отмечают, что подобные проекты способны изменить представление о возможностях электромобилей и задать новые стандарты для всей отрасли. Ожидается, что на основе этого концепта в ближайшие годы появятся новые модели, рассчитанные на массового потребителя.

Упомянутые марки: Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено

Похожие материалы Рено

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Калуга Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться