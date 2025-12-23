Французский электрокар-рекордсмен удивил дальностью и аэродинамикой — как ему это удалось

Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч

Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.

В начале 2025 года на парижском автосалоне Rétromobile французская компания Renault произвела настоящий фурор, представив концептуальный электромобиль Filante Record 2025. Эта модель стала воплощением смелых дизайнерских решений, объединив в себе черты легендарного 40 CV 1925 года, экспериментального Étoile Filante, а также аэродинамические мотивы истребителей и болидов Формулы-1. При этом инженеры оснастили новинку самыми передовыми электрическими технологиями, которыми располагает бренд.

В отличие от большинства концептов, которые так и остаются выставочными экспонатами, Filante Record 2025 сразу же отправился на испытания. Как сообщает autoevolution, электрокар смог преодолеть 1000 километров на одной зарядке, двигаясь со средней скоростью 100 км/ч. Такой результат стал настоящим прорывом для серийных и экспериментальных электромобилей, ведь обычно дальность хода ограничивается куда более скромными цифрами.

Внешний вид Filante Record 2025 сразу привлекает внимание: вытянутый силуэт, плавные линии кузова и минимальное сопротивление воздуху. Дизайнеры вдохновлялись не только историческими моделями Renault, но и авиацией, что позволило добиться уникального сочетания стиля и функциональности. В салоне преобладают современные материалы и цифровые технологии, а компоновка ориентирована на максимальный комфорт и безопасность водителя.

Техническая начинка концепта не менее впечатляющая. Электромоторы обеспечивают высокую мощность и мгновенный отклик на нажатие педали акселератора. Особое внимание уделено батарее: инженеры Renault применили инновационные решения для увеличения емкости и повышения энергоэффективности. Благодаря этому Filante Record 2025 способен не только быстро разгоняться, но и сохранять стабильную скорость на протяжении длительных поездок.

Испытания проходили на закрытом треке, где специалисты тщательно фиксировали все параметры движения. По итогам заезда электромобиль продемонстрировал не только выдающуюся дальность, но и стабильную работу всех систем. Такой успех может стать отправной точкой для развития новых серийных моделей Renault, которые будут сочетать стиль, инновации и практичность.

Filante Record 2025 уже называют одной из самых ярких премьер года. Эксперты отмечают, что подобные проекты способны изменить представление о возможностях электромобилей и задать новые стандарты для всей отрасли. Ожидается, что на основе этого концепта в ближайшие годы появятся новые модели, рассчитанные на массового потребителя.