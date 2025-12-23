Французский электрокар-рекордсмен удивил дальностью и аэродинамикой — как ему это удалось

23 декабря 2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.
В начале 2025 года на парижском автосалоне Rétromobile французская компания Renault произвела настоящий фурор, представив концептуальный электромобиль Filante Record 2025. Эта модель стала воплощением смелых дизайнерских решений, объединив в себе черты легендарного 40 CV 1925 года, экспериментального Étoile Filante, а также аэродинамические мотивы истребителей и болидов Формулы-1. При этом инженеры оснастили новинку самыми передовыми электрическими технологиями, которыми располагает бренд.
В отличие от большинства концептов, которые так и остаются выставочными экспонатами, Filante Record 2025 сразу же отправился на испытания. Как сообщает autoevolution, электрокар смог преодолеть 1000 километров на одной зарядке, двигаясь со средней скоростью 100 км/ч. Такой результат стал настоящим прорывом для серийных и экспериментальных электромобилей, ведь обычно дальность хода ограничивается куда более скромными цифрами.
Внешний вид Filante Record 2025 сразу привлекает внимание: вытянутый силуэт, плавные линии кузова и минимальное сопротивление воздуху. Дизайнеры вдохновлялись не только историческими моделями Renault, но и авиацией, что позволило добиться уникального сочетания стиля и функциональности. В салоне преобладают современные материалы и цифровые технологии, а компоновка ориентирована на максимальный комфорт и безопасность водителя.
Техническая начинка концепта не менее впечатляющая. Электромоторы обеспечивают высокую мощность и мгновенный отклик на нажатие педали акселератора. Особое внимание уделено батарее: инженеры Renault применили инновационные решения для увеличения емкости и повышения энергоэффективности. Благодаря этому Filante Record 2025 способен не только быстро разгоняться, но и сохранять стабильную скорость на протяжении длительных поездок.
Испытания проходили на закрытом треке, где специалисты тщательно фиксировали все параметры движения. По итогам заезда электромобиль продемонстрировал не только выдающуюся дальность, но и стабильную работу всех систем. Такой успех может стать отправной точкой для развития новых серийных моделей Renault, которые будут сочетать стиль, инновации и практичность.
Filante Record 2025 уже называют одной из самых ярких премьер года. Эксперты отмечают, что подобные проекты способны изменить представление о возможностях электромобилей и задать новые стандарты для всей отрасли. Ожидается, что на основе этого концепта в ближайшие годы появятся новые модели, рассчитанные на массового потребителя.
Похожие материалы Рено
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.Читать далее
-
23.12.2025, 20:02
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь? Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:29
Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота
Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
Похожие материалы Рено
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.Читать далее
-
23.12.2025, 20:02
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь? Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:29
Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота
Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве