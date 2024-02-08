Renault готовит конкурента Nissan Qashqai

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В Renault уверены, что кроссоверов много не бывает, поэтому решили пополнить свою линейку SUV новой моделью. Автомобиль назовут Symbioz. Имя должно подчеркивать тесную взаимосвязь между семьей и ее машиной. Как сообщили в компании, это будет «компактный семейный кроссовер C-сегмента». Его длина составит 4 410 мм. В модельным ряду Renault новинка займет место между «паркетником» Captur и более крупным Austral.

Также о Symbioz известно, что он получит гибридную силовую установку E-Tech мощностью 145 л.с., но при этом будет весить менее 1 500 килограммов. В списке оснащения появится панорамная стеклянная крыша, которая автоматически затемняется простым нажатием кнопки. На первом опубликованном тизере запечатлена корма с фирменным ромбом Renault. Публике новинку покажут нынешней весной. По всей вероятности, Renault Symbioz предназначен исключительно для европейского рынка. Здесь он будет конкурировать с Nissan Qashqai.

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