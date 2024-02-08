Renault готовит конкурента Nissan Qashqai
Также о Symbioz известно, что он получит гибридную силовую установку E-Tech мощностью 145 л.с., но при этом будет весить менее 1 500 килограммов. В списке оснащения появится панорамная стеклянная крыша, которая автоматически затемняется простым нажатием кнопки. На первом опубликованном тизере запечатлена корма с фирменным ромбом Renault. Публике новинку покажут нынешней весной. По всей вероятности, Renault Symbioz предназначен исключительно для европейского рынка. Здесь он будет конкурировать с Nissan Qashqai.
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-
08.02.2024, 10:24
Новый китайский рамный внедорожник назвали по-русски. Сколько он стоит?
Компания Sinomach Automobile, официальный дистрибьютор автомобилей на китайский рынок, решила открыть экспортное направление и выбрала Россию в качестве своего первого иностранного рынка. Из уважения к нашей стране первую модель решили назвать по-русски.Читать далее
-
08.02.2024, 09:26
Откапываем машину правильно. Как помогут резиновые коврики и крышка двигателя
Московские сугробы в четверг утром грозятся побить рекорд 1999 года, когда их высота достигала 58 сантиметров. Эксперты поделились советами, как после сильного снегопада правильно и быстро откопать автомобиль.Читать далее
-
08.02.2024, 08:34
Китайским автомобилям усложнили путь в Россию. Машин будет меньше, цены снова вырастут
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое значительно осложняет поставки в Россию китайских электрокаров и гибридов. Документ вступил в силу с 1 февраля 2024 года.Читать далее
-
08.02.2024, 08:06
В Хабаровске вынесли приговор группе автоподставщиков. Односельчане сядут надолго
Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор группе страховых мошенников, которые инсценировали больше 10 автомобильных аварий, чтобы получить страховые выплаты.Читать далее
-
08.02.2024, 07:28
В Московской области появятся еще два новых кода для автомобильных номеров
В Подмосковье так много машин, что существующей емкости автомобильных номеров опять не хватает. Сейчас за Московской областью закреплено 6 кодов региона. В ближайшее время к ним добавят еще два.Читать далее
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