Что скрывает новый проект Renault? Интрига года — подробности внутри

5 января 2026, 18:00
Renault готовит премиальный кроссовер Filante - неожиданный дебют вне автосалонов
В начале каждого года автопроизводители удивляют новинками. Но в этот раз Renault нарушил традиции. Новый кроссовер Filante появился без громких презентаций. Почему компания выбрала такой путь? Подробности - в нашем материале.
Каждый январь автопроизводители традиционно представляют новинки на крупных выставках вроде CES в Лас-Вегасе или автосалона в Детройте. Однако в 2026 году первая крупная премьера произошла неожиданно: Renault анонсировала новый премиальный кроссовер Filante, отказавшись от привычных площадок и форматов.
Этот шаг выглядит смелым и дерзким. В эпоху громких шоу бренд предпочел эффект неожиданности, вызвав волну обсуждений. Эксперты гадают, почему компания отказалась от традиционной презентации и чем именно Filante сможет удивить рынок.
По данным autoevolution, кроссовер позиционируется как высокотехнологичная и статусная модель с передовыми системами безопасности, инновационным комфортом и, вероятно, электрифицированной силовой установкой. Имя Filante ранее не использовалось в линейке бренда, что может означать новый подход к дизайну и философии модели.
Таким образом, Renault удалось привлечь внимание без стандартных PR-ходов. Такой подход, где ценится неожиданность, может стать новым трендом в индустрии, привыкшей к масштабным шоу.
