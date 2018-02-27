27 февраля 2018, 13:06
Renault готовит прозрачный робомобиль
Компания Renault опубликовала короткий видео-тизер концепт-кара EZ-GO. Полностью автономный автомобиль покажут в Женеве, а тестовый образец уже катается по улицам Барселоны.
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Новинка продолжает развивать идеи, впервые представленные в концепт-каре Symbioz, который показали осенью 2016 года. Symbioz воплощал мечты о будущем. По мнению Renault, именно так будут выглядеть хэтчбеки в 2030 году. Концепт EZ-GO нацелен на ближайшую перспективу.
В опубликованном ролике видно, что в машине отсутствует руль, а пассажиры сидят лицом друг другу, вместо традиционных боковых дверей – прозрачные панели. По словам автопроизводителя, салон автомобиля, по желанию пользователя, можно превратить в рабочий кабинет, гостиную и зону отдыха.
Футуристичный тестовый прототип прохожие могли наблюдать на улицах Барселоны в начале февраля. Автомобиль перемещался без водителя, на полностью автономном управлении. Диспетчер удаленно контролировал маршрут его движения.
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| Кому: powiy Это у вас что=то не в порядке. Тот же насосик который эту воду подкачивает, может завоздушивается сильно и потом воздух выгоняет вместо того, чтобы сразу воду подавать. Таких проблем у себя не наблюдаю, воду выходит почти одновременно с началом работы щеток (щетки чуть чуть раньше начинают ...
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