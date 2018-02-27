27 февраля 2018, 13:06

Renault готовит прозрачный робомобиль

Компания Renault опубликовала короткий видео-тизер концепт-кара EZ-GO. Полностью автономный автомобиль покажут в Женеве, а тестовый образец уже катается по улицам Барселоны.
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Концепт-кар EZ-GO пока далек от серийного воплощения. Он больше напоминает пластиковый полупрозрачный контейнер для транспортировки людей, чем автомобиль. Концепт призван продемонстрировать концепцию машин будущего, какими их видят в Renault: автономные электрокары, подключенные к интернету. 

Новинка продолжает развивать идеи, впервые представленные в концепт-каре Symbioz, который показали осенью 2016 года. Symbioz воплощал мечты о будущем. По мнению Renault, именно так будут выглядеть хэтчбеки в 2030 году. Концепт EZ-GO нацелен на ближайшую перспективу. 
В опубликованном ролике видно, что в машине отсутствует руль, а пассажиры сидят лицом друг другу, вместо традиционных боковых дверей – прозрачные панели. По словам автопроизводителя, салон автомобиля, по желанию пользователя, можно превратить в рабочий кабинет, гостиную и зону отдыха. 

Футуристичный тестовый прототип прохожие могли наблюдать на улицах Барселоны в начале февраля. Автомобиль перемещался без водителя, на полностью автономном управлении. Диспетчер удаленно контролировал маршрут его движения.
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Renault готовит прозрачный робомобиль
{{material_120923}}Концепт-кар EZ-GO пока далек от серийного воплощения. Он больше напоминает пластиковый полупрозрачный контейнер для транспортировки людей, чем автомобиль. Концепт призван продемонстрировать концепцию машин будущего, какими их видят в Renault: автономные электрокары, подключенные к интернету. Новинка продолжает развивать идеи, впервые представленные в концепт-каре Symbioz, который показали осенью 2016 года. Symbioz воплощал мечты о будущем. По мнению Renault, именно так будут выглядеть хэтчбеки в 2030 году. Концепт EZ-GO нацелен на ближайшую перспективу. В опубликованном ролике видно, что в машине отсутствует руль, а пассажиры сидят лицом друг другу, вместо традиционных боковых дверей – прозрачные панели. По словам автопроизводителя, салон автомобиля, по желанию пользователя, можно превратить в рабочий кабинет, гостиную и зону отдыха. Футуристичный тестовый прототип прохожие могли наблюдать на улицах Барселоны в начале февраля. Автомобиль перемещался без водителя, на полностью автономном управлении. Диспетчер удаленно контролировал маршрут его движения.
2018-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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