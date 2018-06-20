20 июня 2018, 12:12
Renault готовит вседорожный Logan
Компания Renault собирается представить вседорожную версию седана Logan с увеличенным до 195 мм дорожным просветом. Премьера новинки пройдет в рамках Московского автосалона в августе нынешнего года.
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Седан также получит иную отделку салона и вариатор. Ожидается, что кросс-версию Renault Logan оснастят 1,6-литровым двигателем, который будет доступен в нескольких вариантах форсировки. Вариатор может прийти на смену нынешней 4-диапазонной автоматической коробке передач. Перспективы появления полноприводной модификации пока туманны. Скорее всего, седан останется переднеприводным.
Публичный дебют вседорожного Logan состоится в августе на автосалоне в Москве. Вслед за этим стартует серийное производство модели на мощностях АвтоВАЗа. В салоны российских дилеров Renault новинка приедет к ноябрю нынешнего года.
Сейчас для российского рынка седаны Renault Logan оснащаются 1,6-литровым двигателем в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Покупатели могут выбирать из пяти комплектаций. Цена базовой составляет от 534 000 рублей.
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