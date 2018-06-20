20 июня 2018, 12:12

Renault готовит вседорожный Logan

Компания Renault собирается представить вседорожную версию седана Logan с увеличенным до 195 мм дорожным просветом. Премьера новинки пройдет в рамках Московского автосалона в августе нынешнего года.
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Renault готовит вседорожный Logan Renault Logan
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Вседорожный Logan внешне будет отличаться защитными пластиковыми накладками на бамперы, пороги и колесные арки, а также увеличенным на 40 мм дорожным просветом – со 155 до 195 мм. На втором фото изображен седан Dacia Logan Stepway. Примерно так может выглядеть российский вариант вседорожного «Логана».
 
Седан также получит иную отделку салона и  вариатор. Ожидается, что кросс-версию Renault Logan оснастят 1,6-литровым двигателем, который будет доступен в нескольких вариантах форсировки. Вариатор может прийти на смену нынешней 4-диапазонной автоматической коробке передач. Перспективы появления полноприводной модификации пока туманны. Скорее всего, седан останется переднеприводным.

Публичный дебют вседорожного Logan состоится в августе на автосалоне в Москве. Вслед за этим стартует серийное производство модели на мощностях АвтоВАЗа. В салоны российских дилеров Renault новинка приедет к ноябрю нынешнего года. 

Сейчас для российского рынка седаны Renault Logan оснащаются 1,6-литровым двигателем в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Покупатели могут выбирать из пяти комплектаций. Цена базовой составляет от 534 000 рублей.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Ну, конечно, рено логан это машина не люкс класса и далеко не машина, о которой мечтают миллионы. Но в целом, если разобраться, то можно сказать, что машина в меру надежная и в меру комфортная, в точности на свою стоимость. И при всем при этом она лучше любого сенса и калины, хоть в цене они одной категории ...
Андрей
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
и здесь опять Китай опускают! Почему? Ведь у каждого россиянина есть в пользовании какая-нибудь весчь из поднебесной! И в авто промышленности Китай поднялся на голову выше чем некоторые автопроизоводители! Расизм процветает ( ( ( (
СёмА
На российском рынке появятся обновленные Logan и Sandero
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
Николай
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Renault готовит вседорожный Logan
{{material_123058}}Вседорожный Logan внешне будет отличаться защитными пластиковыми накладками на бамперы, пороги и колесные арки, а также увеличенным на 40 мм дорожным просветом – со 155 до 195 мм. На втором фото изображен седан Dacia Logan Stepway. Примерно так может выглядеть российский вариант вседорожного «Логана». Седан также получит иную отделку салона и  вариатор. Ожидается, что кросс-версию Renault Logan оснастят 1,6-литровым двигателем, который будет доступен в нескольких вариантах форсировки. Вариатор может прийти на смену нынешней 4-диапазонной автоматической коробке передач. Перспективы появления полноприводной модификации пока туманны. Скорее всего, седан останется переднеприводным.Публичный дебют вседорожного Logan состоится в августе на автосалоне в Москве. Вслед за этим стартует серийное производство модели на мощностях АвтоВАЗа. В салоны российских дилеров Renault новинка приедет к ноябрю нынешнего года. Сейчас для российского рынка седаны Renault Logan оснащаются 1,6-литровым двигателем в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Покупатели могут выбирать из пяти комплектаций. Цена базовой составляет от 534 000 рублей.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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