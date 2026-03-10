Renault меняет курс — futuREady приходит на смену Renaulution, что изменится для автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 12:09

Renault Group вновь удивляет автомобильный рынок, объявив о переходе к новой стратегии под названием futuREady. Этот шаг знаменует собой завершение эпохи Renaulution, которая стартовала в январе 2021 года и уже успела стать предметом обсуждения не только среди специалистов, но и среди поклонников марки. Теперь французский автогигант делает ставку на обновление бизнес-модели и внедрение современных технологий, чтобы соответствовать вызовам времени и ожиданиям клиентов.

По информации autoevolution, futuREady — это не просто очередная смена курса, а попытка переосмыслить роль Renault Group на мировом рынке. Компания намерена сосредоточиться на устойчивом развитии, цифровизации и ускорении перехода к электромобилям. В рамках новой стратегии особое внимание уделяется оптимизации производственных процессов, внедрению инноваций и расширению ассортимента экологичных моделей.

Важной частью futuREady станет пересмотр подхода к партнерствам и альянсам. Renault Group планирует активнее сотрудничать с технологическими компаниями и стартапами, чтобы быстрее внедрять передовые решения в свои автомобили. Кроме того, ожидается, что компания усилит позиции на европейском рынке, где конкуренция среди производителей электромобилей становится все жестче.

Эксперты отмечают, что смена стратегии может повлиять не только на ассортимент моделей, но и на структуру управления внутри Renault Group. В компании уже анонсированы кадровые перестановки и запуск новых проектов, связанных с цифровыми сервисами и мобильностью будущего. Такой подход должен помочь бренду сохранить актуальность и привлекательность для покупателей в условиях стремительных изменений в отрасли.

Интересно, что подобные трансформации происходят не только у Renault. Например, недавно американское ателье из Флориды представило уникальный проект на базе Mercedes-Benz, который вызвал бурю обсуждений среди поклонников рестомодов. Подробнее о необычном SEC V12 Widebody можно узнать в нашем материале о новом проекте RENNtech для ценителей эксклюзива и мощности.

Возвращаясь к futuREady, стоит отметить, что Renault Group делает ставку на гибкость и адаптацию к быстро меняющимся условиям рынка. Компания обещает не только обновить модельный ряд, но и внедрить новые сервисы для клиентов, сделать автомобили более доступными и технологичными. В ближайшие годы мы увидим, насколько успешным окажется этот амбициозный план и сможет ли Renault Group укрепить свои позиции среди лидеров европейского автопрома.

Упомянутые марки: Renault
