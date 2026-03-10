Renault меняет курс — futuREady приходит на смену Renaulution, что изменится для автолюбителей

10 марта 2026, 12:09
Renault Group запускает стратегию futuREady: новый этап развития компании
Renault Group объявила о запуске стратегии futuREady, которая сменит прежний план Renaulution. Новый подход обещает изменить структуру компании и повлиять на рынок автомобилей в Европе. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда и его позициях среди конкурентов.
Renault Group вновь удивляет автомобильный рынок, объявив о переходе к новой стратегии под названием futuREady. Этот шаг знаменует собой завершение эпохи Renaulution, которая стартовала в январе 2021 года и уже успела стать предметом обсуждения не только среди специалистов, но и среди поклонников марки. Теперь французский автогигант делает ставку на обновление бизнес-модели и внедрение современных технологий, чтобы соответствовать вызовам времени и ожиданиям клиентов.
По информации autoevolution, futuREady — это не просто очередная смена курса, а попытка переосмыслить роль Renault Group на мировом рынке. Компания намерена сосредоточиться на устойчивом развитии, цифровизации и ускорении перехода к электромобилям. В рамках новой стратегии особое внимание уделяется оптимизации производственных процессов, внедрению инноваций и расширению ассортимента экологичных моделей.
Важной частью futuREady станет пересмотр подхода к партнерствам и альянсам. Renault Group планирует активнее сотрудничать с технологическими компаниями и стартапами, чтобы быстрее внедрять передовые решения в свои автомобили. Кроме того, ожидается, что компания усилит позиции на европейском рынке, где конкуренция среди производителей электромобилей становится все жестче.
Эксперты отмечают, что смена стратегии может повлиять не только на ассортимент моделей, но и на структуру управления внутри Renault Group. В компании уже анонсированы кадровые перестановки и запуск новых проектов, связанных с цифровыми сервисами и мобильностью будущего. Такой подход должен помочь бренду сохранить актуальность и привлекательность для покупателей в условиях стремительных изменений в отрасли.
Интересно, что подобные трансформации происходят не только у Renault. Например, недавно американское ателье из Флориды представило уникальный проект на базе Mercedes-Benz, который вызвал бурю обсуждений среди поклонников рестомодов. Подробнее о необычном SEC V12 Widebody можно узнать в нашем материале о новом проекте RENNtech для ценителей эксклюзива и мощности.
Возвращаясь к futuREady, стоит отметить, что Renault Group делает ставку на гибкость и адаптацию к быстро меняющимся условиям рынка. Компания обещает не только обновить модельный ряд, но и внедрить новые сервисы для клиентов, сделать автомобили более доступными и технологичными. В ближайшие годы мы увидим, насколько успешным окажется этот амбициозный план и сможет ли Renault Group укрепить свои позиции среди лидеров европейского автопрома.
Похожие материалы Рено
-
10.03.2026, 14:05
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 13:07
Mercedes-Benz S-Class S550 2007: роскошь прошлого на грани исчезновения
Когда-то Mercedes-Benz S-Class S550 2007 года был символом статуса и технического совершенства, но сегодня этот автомобиль оказался в числе забытых на аукционе. Почему такие машины теряют свою ценность и что может изменить их судьбу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:27
Как в России появились электромобили: забытые прототипы и неожиданные решения
Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:17
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступный вариант для путешествий по России
В России представлен уникальный автодом на платформе Lada Granta, рассчитанный на двоих и обещающий изменить подход к автотуризму. Новинка появится в нескольких комплектациях и уже готовится к старту продаж. Почему этот проект может стать новым трендом для путешествий по стране - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 11:54
BMW X3 M 2022: сколько теряет в цене премиальный кроссовер за четыре года
Премиальные кроссоверы теряют в цене быстрее, чем ожидают многие владельцы. Продажа BMW X3 M Competition 2022 года спустя четыре года показала, насколько ощутимой может быть амортизация даже у топовых моделей. Почему это важно для покупателей и как меняется рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 11:46
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение бензиновой и дизельной версий в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем ведут себя по-разному в российских условиях. Эксперты разобрали нюансы обслуживания, расхода топлива и поведения на дороге. Эти детали помогут понять, какой вариант выгоднее и удобнее для ежедневной эксплуатации.Читать далее
