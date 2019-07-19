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19 июля 2019, 00:01

Renault хочет собирать в России электромобили

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Руководство компании Renault подняло на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым вопрос о начале сборки в России электрокаров. Одна из возможных производственных площадок - тольяттинский завод АвтоВАЗа.
Renault хочет собирать в России электромобили
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Первые российские серийные электрические ситикары Zetta сойдут с конвейера уже в нынешнем году. Тольяттинский ...
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Никаких конкретных планов пока не обсуждалось. Руководители Renault лишь «прощупывают» почву. Они обсудили с Минпромторгом механизмы государственной поддержки в России производства электромобилей. Сейчас в нашей стране Renault продает две полностью электрические модели: компактный ситикар Twizy (от 949 тыс. рублей) и легковой фургон Kangoo Z.E. (от 2,6 млн рублей). 

Российский рынок электрокаров находится в зачаточном состоянии. С января по май 2019 года по всей стране было реализовано лишь 119 новых электромобилей. Почти две трети от общего объема пришлось на премиальные кроссоверы Jaguar I-Pace (61 экз.), второе место занимает Nissan Leaf (35 экз.), третье – автомобили Tesla (20 экз.). Для сравнения в глобальном масштабе в 2018 году было продано 1,5 млн электрокаров. Лидерство принадлежит компании Tesla, на втором месте – китайский BYD, на третьем – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Выпуск электрокаров Renault теоретически могут наладить на мощностях АвтоВАЗа. У тольяттинского завода уже есть опыт производства электромобилей. В 2012 - 2013 годах здесь выпустили пилотную партию из 100 электрических автомобилей Lada Ellada. Сейчас представители компании заявляют, что готовы возобновить сборку только в том случае, если проект окажется экономически выгодным.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Kangoo
Цитата:| Кому: Александр Ну так надо было с ними проехаться и показать проблему. Скорей всего контакт на реле ЭБУ у вас отходит. Машина теряет сигнал и считает себя не заведенной. Копайте в эту сторону. У меня тоже такая же проблема была, по итогу почистил один из контактов и все стало нормально. Я ...
Дима Ревизов
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Renault разрешила прокатиться на Twizy
В рамках фестиваля а таком автомобильчике прокатиться приятно, а вот на российские дороги на нем выезжать страшновато. И цена для такой крохи уж совсем негармоничная.
Леонид
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Renault хочет собирать в России электромобили
{{material_126565}}Никаких конкретных планов пока не обсуждалось. Руководители Renault лишь «прощупывают» почву. Они обсудили с Минпромторгом механизмы государственной поддержки в России производства электромобилей. Сейчас в нашей стране Renault продает две полностью электрические модели: компактный ситикар Twizy (от 949 тыс. рублей) и легковой фургон Kangoo Z.E. (от 2,6 млн рублей). Российский рынок электрокаров находится в зачаточном состоянии. С января по май 2019 года по всей стране было реализовано лишь 119 новых электромобилей. Почти две трети от общего объема пришлось на премиальные кроссоверы Jaguar I-Pace (61 экз.), второе место занимает Nissan Leaf (35 экз.), третье – автомобили Tesla (20 экз.). Для сравнения в глобальном масштабе в 2018 году было продано 1,5 млн электрокаров. Лидерство принадлежит компании Tesla, на втором месте – китайский BYD, на третьем – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.Выпуск электрокаров Renault теоретически могут наладить на мощностях АвтоВАЗа. У тольяттинского завода уже есть опыт производства электромобилей. В 2012 - 2013 годах здесь выпустили пилотную партию из 100 электрических автомобилей Lada Ellada. Сейчас представители компании заявляют, что готовы возобновить сборку только в том случае, если проект окажется экономически выгодным.
2019-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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