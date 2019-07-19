19 июля 2019, 00:01
Renault хочет собирать в России электромобили
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Руководство компании Renault подняло на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым вопрос о начале сборки в России электрокаров. Одна из возможных производственных площадок - тольяттинский завод АвтоВАЗа.
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Российский рынок электрокаров находится в зачаточном состоянии. С января по май 2019 года по всей стране было реализовано лишь 119 новых электромобилей. Почти две трети от общего объема пришлось на премиальные кроссоверы Jaguar I-Pace (61 экз.), второе место занимает Nissan Leaf (35 экз.), третье – автомобили Tesla (20 экз.). Для сравнения в глобальном масштабе в 2018 году было продано 1,5 млн электрокаров. Лидерство принадлежит компании Tesla, на втором месте – китайский BYD, на третьем – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.
Выпуск электрокаров Renault теоретически могут наладить на мощностях АвтоВАЗа. У тольяттинского завода уже есть опыт производства электромобилей. В 2012 - 2013 годах здесь выпустили пилотную партию из 100 электрических автомобилей Lada Ellada. Сейчас представители компании заявляют, что готовы возобновить сборку только в том случае, если проект окажется экономически выгодным.
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Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
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Комментарии пользователей
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