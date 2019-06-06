6 июня 2019, 09:11
Renault и FCA передумали объединяться
- 287
- 0
Слияния Renault и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) не будет. Компании неожиданно заявили, что решили немедленно остановить процесс объединения, о котором еще недавно говорили с таким воодушевлением. В качестве основных причин названы политические, в частности, позиция французских властей.
Ранее мы писали
Сразу два заслуживающих доверия источника сообщили агентству Reuters о переговорах, которые ведут представители ...Читать далее
Внезапно альянс FCA (Fiat Chrysler Automobiles) объявил, что отзывает свое предложение. В пресс-релизе FCA говорится, что альянс по-прежнему твердо убежден в целесообразности слияния, процедура и сроки которого были тщательно выверены, чтобы обеспечить существенные выгоды для всех сторон. «Однако стало ясно, что политические условия во Франции в настоящее время не способствуют такой успешной комбинации». Какие именно условия помешали слиянию, в FCA не уточнили.
В пресс-релизе Renault, опубликованном накануне, говорится, что французское правительство, владеющее 15% акций, попросило отложить голосование совета директоров по вопросу о слиянии до следующего заседания. Причины этой отсрочки неизвестны, но в заявлении также сказано, что совет директоров компании продолжает рассматривать предложение FCA. По всей видимости, инициатором этого довольно внезапного разрыва в одностороннем порядке выступил альянс FCA.
Ранее эксперты говорили, что слияние компаний намного выгоднее для FCA. Альянс получит доступ к технологиям Renault и Nissan, а также сможет существенно увеличить долю на европейском авторынке, где его собственные Jeep и Alfa Romeo никак не могут преуспеть. Кроме того, сами условия слияния в Nissan, которому принадлежит 15% акций, называли несправедливыми для Renault. Оценка стоимости французской компании была занижена минимум на 18%.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв Alfa Romeo MiTo: непростая судьба
30.10.2015, 10:16
Тест-драйв Alfa Romeo Giulietta: девушка в красном
02.03.2015, 00:05
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв Alfa Romeo MiTo: непростая судьба
30.10.2015, 10:16
Тест-драйв Alfa Romeo Giulietta: девушка в красном
02.03.2015, 00:05
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здравствуйте. Подскажите проблему. Рено премиум 94 г.в. из сапуна копает антефриз. С чего наченать ремонт?
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве