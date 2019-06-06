6 июня 2019, 09:11

Renault и FCA передумали объединяться

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Слияния Renault и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) не будет. Компании неожиданно заявили, что решили немедленно остановить процесс объединения, о котором еще недавно говорили с таким воодушевлением. В качестве основных причин названы политические, в частности, позиция французских властей.
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Сразу два заслуживающих доверия источника сообщили агентству Reuters о переговорах, которые ведут представители ...
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Всего десять дней назад стало известно, что два автогиганта ведут переговоры о слиянии. Альянс FCA предложил Renault создать единую компанию, акции которой будут распределены между партнерами поровну. Ожидалось, что от подобного слияния выиграют обе стороны. Renault сможет освоить североамериканский рынок, а FCA укрепит свои позиции в Европе и получит доступ к электрическим технологиям Renault.

Внезапно альянс FCA (Fiat Chrysler Automobiles) объявил, что отзывает свое предложение. В пресс-релизе FCA говорится, что альянс по-прежнему твердо убежден в целесообразности слияния, процедура и сроки которого были тщательно выверены, чтобы обеспечить существенные выгоды для всех сторон. «Однако стало ясно, что политические условия во Франции в настоящее время не способствуют такой успешной комбинации». Какие именно условия помешали слиянию, в FCA не уточнили.

В пресс-релизе Renault, опубликованном накануне, говорится, что французское правительство, владеющее 15% акций, попросило отложить голосование совета директоров по вопросу о слиянии до следующего заседания. Причины этой отсрочки неизвестны, но в заявлении также сказано, что совет директоров компании продолжает рассматривать предложение FCA. По всей видимости, инициатором этого довольно внезапного разрыва в одностороннем порядке выступил альянс FCA.

Ранее эксперты говорили, что слияние компаний намного выгоднее для FCA. Альянс получит доступ к технологиям Renault и Nissan, а также сможет существенно увеличить долю на европейском авторынке, где его собственные Jeep и Alfa Romeo никак не могут преуспеть. Кроме того, сами условия слияния в Nissan, которому принадлежит 15% акций, называли несправедливыми для Renault. Оценка стоимости французской компании была занижена минимум на 18%.

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Renault и FCA передумали объединяться
{{material_126607}}Всего десять дней назад стало известно, что два автогиганта ведут переговоры о слиянии. Альянс FCA предложил Renault создать единую компанию, акции которой будут распределены между партнерами поровну. Ожидалось, что от подобного слияния выиграют обе стороны. Renault сможет освоить североамериканский рынок, а FCA укрепит свои позиции в Европе и получит доступ к электрическим технологиям Renault.Внезапно альянс FCA (Fiat Chrysler Automobiles) объявил, что отзывает свое предложение. В пресс-релизе FCA говорится, что альянс по-прежнему твердо убежден в целесообразности слияния, процедура и сроки которого были тщательно выверены, чтобы обеспечить существенные выгоды для всех сторон. «Однако стало ясно, что политические условия во Франции в настоящее время не способствуют такой успешной комбинации». Какие именно условия помешали слиянию, в FCA не уточнили.В пресс-релизе Renault, опубликованном накануне, говорится, что французское правительство, владеющее 15% акций, попросило отложить голосование совета директоров по вопросу о слиянии до следующего заседания. Причины этой отсрочки неизвестны, но в заявлении также сказано, что совет директоров компании продолжает рассматривать предложение FCA. По всей видимости, инициатором этого довольно внезапного разрыва в одностороннем порядке выступил альянс FCA.Ранее эксперты говорили, что слияние компаний намного выгоднее для FCA. Альянс получит доступ к технологиям Renault и Nissan, а также сможет существенно увеличить долю на европейском авторынке, где его собственные Jeep и Alfa Romeo никак не могут преуспеть. Кроме того, сами условия слияния в Nissan, которому принадлежит 15% акций, называли несправедливыми для Renault. Оценка стоимости французской компании была занижена минимум на 18%.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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