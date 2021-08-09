Renault и Geely создадут совместное предприятие по производству гибридных автомобилей в Китае
Renault и Geely создадут совместное предприятие по производству гибридных автомобилей в Китае. В Поднебесной будут продавать гибридные модели под брендом Renault, в производстве которых будут использованы технологии и производственные мощности Geely. Производить автомобили будут «на существующих заводах Geely». Представители Renault сосредоточатся на продажах и маркетинге.
В рамках партнерства два автопроизводителя также договорились изучить возможность совместной локализации гибридных автомобилей Geely Lynk & Co в Южной Корее, где Renault производит и продает автомобили более двух десятилетий. Да, первоначально предприятие будет ориентировано только на Китай и Южную Корею, но, вероятно, производство будет расширено для охвата быстрорастущих азиатских рынков.
Новое предприятие создано по образцу предприятия Geely, специализирующегося на электромобилях, созданного в 2019 году совместно с Daimler. Однако Geely-Renault будет полностью отделено от Geely с Daimler. Для Geely, крупнейшего местного автопроизводителя в Китае, новое совместное предприятие позволит обменяться технологиями, что снизить затраты на разработку электромобилей и других мобильных технологий будущего.
Французскому автопроизводителю это партнерство поможет восстановить свое присутствие в Китае после того, как он закрыл совместное предприятие с Dongfeng Motor Group в 2020 году.
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