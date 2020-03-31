Renault и PSA возьмутся за выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких
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На сегодняшний день массовым производством подобного медицинского оборудования во Франции занимается только одно предприятие Air Liquede. Мощности его невелики – к апрелю компания должна поставить в медицинские учреждения всего 1000 респираторов.
Это самая настоящая капля в море. В больницах страны на данный момент функционирует не более 8000 аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как для успешного лечения требуется не менее 14 000 ед.
Groupe PSA создала специальный цех на заводе в Пуасси, где работают 50 добровольцев, с целью ускорить процесс производства центрального блока системы, который будет доставлен в Air Liquide для сборки и окончательной проверки на промышленной площадке компании в г. Антони.
При этом PSA предложит добровольцам своего Научно-исследовательского центра в Велизи присоединиться к заводу Air Liquide в Антони, расположенном поблизости.
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