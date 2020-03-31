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31 марта 2020, 14:40

Renault и PSA возьмутся за выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких

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Фото из открытых источников
Французские автоконструкторы завили о своем намерении как можно быстрее разработать и наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы помочь медикам страны в борьбе с пандемией коронавируса.

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В числе откликнувшихся на призыв не остаться в стороне, откликнулись компании Michelin, Renault, Renault F1 и PSA. Они выразили желание немедленно начать проектирование и производство аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы умножить возможности лечения наиболее тяжелобольных пациентов во французских больницах.

На сегодняшний день массовым производством подобного медицинского оборудования во Франции занимается только одно предприятие Air Liquede. Мощности его невелики – к апрелю компания должна поставить в медицинские учреждения всего 1000 респираторов.

Это самая настоящая капля в море. В больницах страны на данный момент функционирует не более 8000 аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как для успешного лечения требуется не менее 14 000 ед.

Groupe PSA создала специальный цех на заводе в Пуасси, где работают 50 добровольцев, с целью  ускорить процесс производства центрального блока системы, который будет доставлен в Air Liquide для сборки и окончательной проверки на промышленной площадке компании в г. Антони.

При этом PSA предложит добровольцам своего Научно-исследовательского центра в Велизи присоединиться к заводу Air Liquide в Антони, расположенном поблизости.


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Renault и PSA возьмутся за выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких
{{material_129530}} В числе откликнувшихся на призыв не остаться в стороне, откликнулись компании Michelin, Renault, Renault F1 и PSA. Они выразили желание немедленно начать проектирование и производство аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы умножить возможности лечения наиболее тяжелобольных пациентов во французских больницах.На сегодняшний день массовым производством подобного медицинского оборудования во Франции занимается только одно предприятие Air Liquede. Мощности его невелики – к апрелю компания должна поставить в медицинские учреждения всего 1000 респираторов. Это самая настоящая капля в море. В больницах страны на данный момент функционирует не более 8000 аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как для успешного лечения требуется не менее 14 000 ед.Groupe PSA создала специальный цех на заводе в Пуасси, где работают 50 добровольцев, с целью  ускорить процесс производства центрального блока системы, который будет доставлен в Air Liquide для сборки и окончательной проверки на промышленной площадке компании в г. Антони.При этом PSA предложит добровольцам своего Научно-исследовательского центра в Велизи присоединиться к заводу Air Liquide в Антони, расположенном поблизости.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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