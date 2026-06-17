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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 14:26

Renault и Thales показали гибридный внедорожник для армии с цифровым штабом

Renault и Thales показали гибридный внедорожник для армии с цифровым штабом

Военная техника меняется быстро и теперь управлять операцией можно прямо из машины

Renault и Thales показали гибридный внедорожник для армии с цифровым штабом

Renault и Thales вывели на рынок необычный гибридный внедорожник 4 Troop, который способен стать полноценным мобильным штабом для военных. Новинка дебютирует на Eurosatory и уже вызвала интерес у специалистов. Почему эта разработка может изменить подход к военной технике и какие возможности она открывает для армии - разбираемся в деталях.

Renault и Thales вывели на рынок необычный гибридный внедорожник 4 Troop, который способен стать полноценным мобильным штабом для военных. Новинка дебютирует на Eurosatory и уже вызвала интерес у специалистов. Почему эта разработка может изменить подход к военной технике и какие возможности она открывает для армии - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей и специалистов по военной технике новость о появлении гибридного внедорожника 4 Troop от Renault и Thales представляет значительный интерес. В условиях, когда мобильность и цифровизация становятся ключевыми требованиями к современной армии, подобные машины способны изменить подход к организации командных пунктов и управлению операциями на ходу.

Renault совместно с Thales представили прототип 4 Troop - гибридный внедорожник на базе гражданской платформы с полным приводом 4×4. Главная особенность новинки - не броня и не вооружение, а интегрированная цифровая система, которая превращает автомобиль в полноценный мобильный штаб. Благодаря решениям Thales, экипаж может управлять дронами, подключать внешние устройства и поддерживать связь даже в сложных полевых условиях.

Встроенная бортовая сеть поддерживает функцию Vehicle-to-Load, что позволяет использовать внедорожник как генератор для питания сторонней техники. Это особенно важно для армейских подразделений, которым требуется автономность и возможность быстро развернуть командный пункт в любой точке. Инженеры подчеркивают, что подобное оснащение можно адаптировать и для других моделей Renault - от обычных внедорожников до коммерческого транспорта, что открывает новые перспективы для развития линейки.

Фото: Renault

Премьера 4 Troop состоится на выставке Eurosatory, где традиционно демонстрируются самые передовые военные разработки. По информации Renaultgroup, совместные производственные мощности позволяют быстро перенастроить выпуск под нужды армии, что особенно актуально в условиях меняющихся требований и оперативных задач. Машина подходит как для патрулирования и охраны, так и для полноценного участия в боевых операциях - как на территории Франции, так и за ее пределами.

Интересно, что тренд на гибридные и цифровые внедорожники набирает обороты не только в военной сфере. Например, недавно Mercedes-AMG представил обновленные GLE 63 S и GLS 63 с модернизированной гибридной системой, что также говорит о растущем спросе на умные и многофункциональные автомобили. Подробнее о таких изменениях можно узнать в материале о новых технологиях Mercedes-AMG.

В заключение стоит отметить несколько важных моментов: 4 Troop - это не просто очередной армейский внедорожник, а пример того, как гражданские технологии и цифровые решения проникают в военную отрасль. Возможность быстрой адаптации платформы под разные задачи, интеграция современных коммуникационных систем и поддержка внешнего оборудования делают такие машины универсальным инструментом для современных армий. Судя по представленным данным, подобные разработки могут стать стандартом для будущих мобильных штабов и существенно повысить эффективность управления на поле боя.

Упомянутые марки: Renault
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