Французский автогигант выходит на рынок вооружений - как Renault меняет стратегию и что это значит для отрасли

18 июня 2026, 20:36
Renault и Thales запускают производство дронов-камикадзе Toutatis - новый этап для автопрома
Renault и Thales запускают производство дронов-камикадзе Toutatis - новый этап для автопрома
Renault и Thales объявили о запуске совместного производства дронов-камикадзе Toutatis. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на роль автоконцернов в оборонной промышленности. Почему этот шаг важен именно сейчас - в нашем материале.
Французский автопроизводитель Renault и оборонный концерн Thales объявили о начале совместного выпуска дронов-камикадзе «Тутатис» (Toutatis). Это событие вызвало широкий резонанс на фоне крупнейшей выставки вооружений Eurosatory, проходящей в Париже, где ведущие игроки представляют свои новинки и заключают стратегические соглашения.
Toutatis представляет собой компактный беспилотник класса «барражирующий боеприпас» с низкой заметностью, способный поражать цели на заданной дистанции. Масса боевой части составляет всего 1 кг, однако она может адаптироваться под конкретные задачи, в первую очередь — для борьбы с бронетехникой. Дрон управляется дистанционно, частично работает автономно, устойчив к радиоэлектронному подавлению и может действовать в составе роя.
Renault и Thales планируют уже в первый год выйти на объём производства до 1000 единиц в месяц, что говорит о серьёзных амбициях проекта. Предполагается, что Renault возьмёт на себя производственные мощности, а Thales — технологическую начинку и программное обеспечение. Однако детали распределения ролей между компаниями пока не раскрываются.
Интересно, что на выставке также был продемонстрирован прототип «4 Troop» — внедорожник на базе гражданской модели Rafale, оснащённый оборудованием Thales для управления дронами. Машина сохранила гражданскую платформу, но получила интеграцию с военными системами связи и средствами автономного управления. Этот прототип является предвестником будущей модели многоцелевого транспортного средства гражданского назначения (VCMR), которая пока существует лишь на стадии концепции.
Toutatis может стать одним из ключевых продуктов для европейских армий благодаря своей универсальности и возможности запуска с различных платформ — от пехоты до авиации и флота. Важно отметить, что массовое производство подобных дронов способно изменить расстановку сил в современных конфликтах, где беспилотные технологии играют всё большую роль. Для России и других стран опыт Renault и Thales может стать поводом для переосмысления стратегий развития как автопрома, так и оборонной промышленности.
Переход автоконцерна к выпуску вооружений — не первый случай в истории, однако сегодня это выглядит особенно актуально на фоне роста значимости беспилотных систем. Как отмечают эксперты, подобные проекты могут изменить структуру рынка и усилить позиции европейских производителей в оборонной сфере. Кстати, интерес к новым транспортным решениям проявляется и в других областях: например, железнодорожные компании также ищут инновационные форматы, о чём свидетельствуют последние отраслевые примеры семейных круизов РЖД с экскурсиями и комфортом .
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