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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 19:01

Renault Kaptur: два года без поломок, но владелец меняет кроссовер на более просторный

Renault Kaptur: два года без поломок, но владелец меняет кроссовер на более просторный

Renault Kaptur 2 года и 30 тыс. км: Идеальная надежность, которая не спасла от продажи

Renault Kaptur: два года без поломок, но владелец меняет кроссовер на более просторный

Renault Kaptur за два года эксплуатации не подвел владельца ни разу, но даже без серьезных проблем автомобиль отправляется на продажу. В чем кроется причина такого решения и какие нюансы эксплуатации могут повлиять на выбор следующей машины - разбираемся в деталях.

Renault Kaptur за два года эксплуатации не подвел владельца ни разу, но даже без серьезных проблем автомобиль отправляется на продажу. В чем кроется причина такого решения и какие нюансы эксплуатации могут повлиять на выбор следующей машины - разбираемся в деталях.

История владельца Renault Kaptur, который провел за рулем этого кроссовера два года, наглядно показывает: даже безупречная надежность не всегда гарантирует долгую жизнь автомобиля в одной семье. Машина 2017 года выпуска попала к своему хозяину скорее случайно - бюджет совпал, а внешний вид сразу привлек внимание. Однако уже на первом знакомстве выяснилось, что салон оказался компактнее ожиданий, а отсутствие подлокотника немного удивило. Тем не менее, к этим особенностям быстро привыкаешь, особенно когда радуют такие детали, как подогрев сидений, качественная акустика и эффективная печка, способная согреть даже в сильные морозы.

За два года пробег перевалил за 30 тысяч километров, и за это время автомобиль не доставил владельцу ни одной серьезной неприятности. Ни скрипов, ни течей, ни проблем с ходовой частью - Kaptur одинаково уверенно чувствует себя и на трассе, и на разбитых дорогах. Полный привод действительно работает, а противотуманные фары и приличный дорожный просвет добавляют уверенности в любую погоду. Расход топлива варьируется от 9 до 14 литров на 100 км - показатель зависит от стиля езды и дорожных условий.

Однако не обошлось без нюансов. Главная претензия - автоматическая коробка передач: на скоростях выше 100 км/ч она начинает часто переключаться, что увеличивает расход топлива. Ручной режим частично решает проблему, но хотелось бы видеть более современную трансмиссию. Еще один момент - запуск двигателя в морозы ниже -20 градусов: иногда мотор заводится сразу, а иногда приходится повозиться. Европейские корни модели дают о себе знать - к российским зимам Kaptur адаптирован не идеально.

Первые два плановых ТО прошли без дополнительных затрат, а к третьему понадобилась только замена передних тормозных колодок. В остальном автомобиль проявил себя как предсказуемый и удобный в обслуживании. Несмотря на положительный опыт, владелец решил сменить Kaptur на более просторный Mitsubishi Outlander - семье стало тесно. 

Интересно, что ситуация с выбором кроссовера для российских условий не уникальна. Многие автолюбители сталкиваются с похожими дилеммами: надежность и комфорт против вместительности и адаптации к климату. Например, при выборе внедорожника с дизельным мотором и современной трансмиссией стоит обратить внимание на новые предложения рынка, такие как дизельная версия BAW 212 T01 Adventurer, которую эксперты называют конкурентом признанных моделей. В целом, опыт эксплуатации Renault Kaptur подтверждает: для тех, кто ищет надежный и недорогой кроссовер, эта модель остается одним из самых сбалансированных вариантов, хотя приоритеты семьи и особенности климата могут скорректировать выбор.

Упомянутые модели: Renault Kaptur (от 944 000 Р), Mitsubishi Outlander (от 1 509 000 Р)
Упомянутые марки: Renault, Mitsubishi
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