Renault Kaptur с самыми нужными опциями доступен для заказа: подробности и цены
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Внешне отличить кроссовер Kaptur в новой комплектации можно по акульему плавнику антенны и «карбоновым» корпусам боковых зеркал. В цветовой гамме появился новый оранжевый оттенок кузова Orange Atakama. Такой автомобиль можно заказать с контрастной крышей черного или серебристого цвета.
Цены начинаются от 1 385 000 рублей. Именно столько попросят за Kaptur в комплектации Intense с 1,6-литровым двигателем, 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом. Автомобиль с «вариатором» стоит на 60 000 рублей дороже. Кроссовер со 150-сильным турбомотором TCe и вариатором CVT X-tronic обойдется минимум в 1 555 000 рублей за версию с передним приводом и в 1 635 000 рублей за полноприводный вариант.
- 1 847 000 РRenault Kaptur 2020 в Москве
- 1 359 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 120 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 180 000 РRenault Kaptur 2017 в Москве
- 849 000 РRenault Kaptur 2020 в Москве
- 1 240 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 059 000 РRenault Kaptur 2016 в Москве
- 1 090 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 400 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 1 040 000 РRenault Kaptur 2016 в Москве
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