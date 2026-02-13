Что скрывает Renault Koleos второго поколения: особенности моторов, вариатора и нюансы эксплуатации

Renault Koleos II: плюсы и минусы кроссовера с вариатором и полным приводом

Renault Koleos II - кроссовер, который часто сравнивают с Nissan X-Trail, но у него есть свои сильные и слабые стороны. Разбираемся, чем выделяется эта модель, на что обратить внимание при покупке и как долго прослужит вариатор.

Renault Koleos второго поколения - редкий гость на российских дорогах, но именно поэтому он вызывает столько вопросов у тех, кто ищет надежный и незаурядный кроссовер за разумные деньги. Модель выпускалась с 2017 по 2022 год и по сути является техническим родственником Nissan X-Trail T32, но с более выразительным исполнением и собственным интерьером. При этом Koleos официально поставлялся только в богатых комплектациях с полным приводом.

Главное преимущество Koleos - сочетание высокого уровня безопасности, приличного дорожного просвета (210 мм) и вместительного багажника на 565 литров. Это больше, чем у X-Trail, хотя и не обошлось без компромиссов: в некоторых комплектациях отсутствует полка для багажника, крючки и держатели для мелочей вообще не предусмотрены.

Выбор моторов у Koleos ограничен, но каждый вариант требует внимания. Базовый двухлитровый бензиновый двигатель M5R (144 л.с.) практически повторяет ниссановский MR20DD, отличающийся характером атмосферы и непосредственным впрыском. Это закладывает повышенные требования к качеству топлива - не ниже АИ-95. Более простой 2,5-литровый агрегат (171 л.с.) с индексом 2TR - это хорошо знакомый QR25DE от Nissan, с распределенным впрыском и спокойным нравом. Оба бензиновых мотора не склонны к неисправностям, их ресурс измеряется в 250–300 тысячах километров, хотя к 150 тысячам может потребоваться замена цепи ГРМ и возникнет риск повышенного расхода масла.

Для тех, кто предпочитает дизель, Koleos предложил 2-литровый M9R (177 л.с.) с чугунным блоком. Этот мотор отличается выносливостью, но иногда капризничает клапан EGR и пьезофорсунки. При обычном обслуживании дизель может пройти до 200 тысяч километров без серьезных проблем, привод ГРМ выдерживает до 300 тысяч.

Однако главная особенность Koleos – отсутствие альтернативной механической коробки передач. Все версии были оснащены только вариаторами Jatco: JF016E для бензиновых моторов и JF017E для дизеля. Вариатор - это и плюс, и минус одновременно. При бережной эксплуатации и своевременной замене масла агрегат может пройти 200–250 тысяч километров, но тяжелые условия эксплуатации или агрессивная езда могут привести к поломке уже к 150 тысячам. Ремонт вариатора обходится дорого - переборка стоит более 200 тысяч рублей, а восстановление зачастую нецелесообразно, проще заменить на контрактный узел. При покупке подержанного Koleos оценить состояние вариатора сложно, что добавляет неопределенности.

Полный привод у Koleos - типичный для кроссоверов: подключаемая задняя ось с обеспечением достаточной блокировки до 40 км/ч. Муфта подключения задних колес достаточно надежна и редко доставляет хлопоты.

В эксплуатации Koleos проявляет себя как крепкий середняк. Ходовая часть выносливая, до 60–80 тысяч километров обычно требует замены только стоек и втулок стабилизаторов. Рулевое управление и тормоза не вызывают нареканий. Основные проблемы с электрикой: периодические замыкания на цепь датчиков давления в шинах, обогрева сидений и моторчика печки. Зимой иногда отказываются складываться зеркала, а в слякоть система экстренного торможения может «ослепнуть». У дорестайлинговых машин (до 2019 года) встречаются сбои отключения стояночного тормоза.

Безопасность – сильная сторона Koleos. По результатам краш-тестов Euro NCAP 2017 пятилетний кроссовер получил звезду: 90% защиты водителя и пассажира, 79% - ребенка, 62% - пешехода, 75% - системы помощи водителю. Это один из лучших показателей в классе.

В целом Renault Koleos II – интересный вариант для тех, кто ищет кроссовер с хорошей комплектацией, высоким уровнем безопасности и не боится вариатора. Однако при покупке стоит внимательно следить за состоянием трансмиссии и электрики, а также быть готовым к тому, что на вторичном рынке модель не обеспечивает ажиотажного спроса.