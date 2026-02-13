Что скрывает Renault Koleos второго поколения: особенности моторов, вариатора и нюансы эксплуатации

13 февраля 2026, 07:04
Renault Koleos II: плюсы и минусы кроссовера с вариатором и полным приводом
Renault Koleos II: плюсы и минусы кроссовера с вариатором и полным приводом
Renault Koleos II - кроссовер, который часто сравнивают с Nissan X-Trail, но у него есть свои сильные и слабые стороны. Разбираемся, чем выделяется эта модель, на что обратить внимание при покупке и как долго прослужит вариатор.
Renault Koleos второго поколения - редкий гость на российских дорогах, но именно поэтому он вызывает столько вопросов у тех, кто ищет надежный и незаурядный кроссовер за разумные деньги. Модель выпускалась с 2017 по 2022 год и по сути является техническим родственником Nissan X-Trail T32, но с более выразительным исполнением и собственным интерьером. При этом Koleos официально поставлялся только в богатых комплектациях с полным приводом.
Главное преимущество Koleos - сочетание высокого уровня безопасности, приличного дорожного просвета (210 мм) и вместительного багажника на 565 литров. Это больше, чем у X-Trail, хотя и не обошлось без компромиссов: в некоторых комплектациях отсутствует полка для багажника, крючки и держатели для мелочей вообще не предусмотрены.
Выбор моторов у Koleos ограничен, но каждый вариант требует внимания. Базовый двухлитровый бензиновый двигатель M5R (144 л.с.) практически повторяет ниссановский MR20DD, отличающийся характером атмосферы и непосредственным впрыском. Это закладывает повышенные требования к качеству топлива - не ниже АИ-95. Более простой 2,5-литровый агрегат (171 л.с.) с индексом 2TR - это хорошо знакомый QR25DE от Nissan, с распределенным впрыском и спокойным нравом. Оба бензиновых мотора не склонны к неисправностям, их ресурс измеряется в 250–300 тысячах километров, хотя к 150 тысячам может потребоваться замена цепи ГРМ и возникнет риск повышенного расхода масла.
Для тех, кто предпочитает дизель, Koleos предложил 2-литровый M9R (177 л.с.) с чугунным блоком. Этот мотор отличается выносливостью, но иногда капризничает клапан EGR и пьезофорсунки. При обычном обслуживании дизель может пройти до 200 тысяч километров без серьезных проблем, привод ГРМ выдерживает до 300 тысяч.
Однако главная особенность Koleos – отсутствие альтернативной механической коробки передач. Все версии были оснащены только вариаторами Jatco: JF016E для бензиновых моторов и JF017E для дизеля. Вариатор - это и плюс, и минус одновременно. При бережной эксплуатации и своевременной замене масла агрегат может пройти 200–250 тысяч километров, но тяжелые условия эксплуатации или агрессивная езда могут привести к поломке уже к 150 тысячам. Ремонт вариатора обходится дорого - переборка стоит более 200 тысяч рублей, а восстановление зачастую нецелесообразно, проще заменить на контрактный узел. При покупке подержанного Koleos оценить состояние вариатора сложно, что добавляет неопределенности.
Полный привод у Koleos - типичный для кроссоверов: подключаемая задняя ось с обеспечением достаточной блокировки до 40 км/ч. Муфта подключения задних колес достаточно надежна и редко доставляет хлопоты.
В эксплуатации Koleos проявляет себя как крепкий середняк. Ходовая часть выносливая, до 60–80 тысяч километров обычно требует замены только стоек и втулок стабилизаторов. Рулевое управление и тормоза не вызывают нареканий. Основные проблемы с электрикой: периодические замыкания на цепь датчиков давления в шинах, обогрева сидений и моторчика печки. Зимой иногда отказываются складываться зеркала, а в слякоть система экстренного торможения может «ослепнуть». У дорестайлинговых машин (до 2019 года) встречаются сбои отключения стояночного тормоза.
Безопасность – сильная сторона Koleos. По результатам краш-тестов Euro NCAP 2017 пятилетний кроссовер получил звезду: 90% защиты водителя и пассажира, 79% - ребенка, 62% - пешехода, 75% - системы помощи водителю. Это один из лучших показателей в классе.
В целом Renault Koleos II – интересный вариант для тех, кто ищет кроссовер с хорошей комплектацией, высоким уровнем безопасности и не боится вариатора. Однако при покупке стоит внимательно следить за состоянием трансмиссии и электрики, а также быть готовым к тому, что на вторичном рынке модель не обеспечивает ажиотажного спроса.
Похожие материалы Рено, Ниссан
-
12.02.2026, 00:12
Nissan X-Trail снова доступен в России - цена ниже Haval и Chery
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Его стоимость стартует от 2,95 млн рублей. Модель оказалась дешевле ближайших конкурентов. Официальные поставки пока не возобновлены.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
04.02.2026, 13:21
Сколько стоит содержать Nissan X-Trail с пробегом: опыт двух лет владения и реальные траты
Владелец Nissan X-Trail 2005 года делится подробностями эксплуатации и затратами на обслуживание за два года. Почему выбор пал на этот кроссовер, с какими проблемами пришлось столкнуться и сколько реально стоит его содержание - в материале.Читать далее
-
12.01.2026, 06:39
Японский характер против китайского оснащения: история реального владельца Haval H3, сменившего X-Trail
Владелец делится впечатлениями от перехода с проверенного Nissan X-Trail на новый Haval H3. Он отмечает неожиданные нюансы эксплуатации, сравнивает комфорт и надежность. В материале есть детали, которые могут удивить даже опытных водителей. Решение о покупке становится не таким однозначным.Читать далее
-
16.12.2025, 17:39
Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер
В России участились судебные споры между автосалонами и клиентами. Иногда выигрывают продавцы, иногда - покупатели. Один из таких процессов завершился неожиданно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 09:24
Покупка нового Nissan X-Trail обернулась трагедией: женщина осталась инвалидом
Трагический инцидент в автосалоне шокировал всех. Новая машина, неопытность и роковая ошибка. Почему обычная покупка авто может изменить жизнь навсегда? Подробности происшествия удивляют.Читать далее
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
29.10.2025, 22:31
Nissan X-Trail снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Модель теперь доступна по новым ценам. Покупателей ждут интересные комплектации. Подробности о поставках и стоимости в материале.Читать далее
-
15.09.2025, 11:47
Названы три проблемных автомобиля Nissan способных доставить массу хлопот после покупки
Выбираете подержанный Nissan? Будьте предельно осторожны. Некоторые модели очень популярны. Но они скрывают серьезные проблемы. Их покупка может стать ошибкой. Узнайте, какие машины лучше избегать.Читать далее
Похожие материалы Рено, Ниссан
-
12.02.2026, 00:12
Nissan X-Trail снова доступен в России - цена ниже Haval и Chery
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Его стоимость стартует от 2,95 млн рублей. Модель оказалась дешевле ближайших конкурентов. Официальные поставки пока не возобновлены.Читать далее
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
04.02.2026, 13:21
Сколько стоит содержать Nissan X-Trail с пробегом: опыт двух лет владения и реальные траты
Владелец Nissan X-Trail 2005 года делится подробностями эксплуатации и затратами на обслуживание за два года. Почему выбор пал на этот кроссовер, с какими проблемами пришлось столкнуться и сколько реально стоит его содержание - в материале.Читать далее
-
12.01.2026, 06:39
Японский характер против китайского оснащения: история реального владельца Haval H3, сменившего X-Trail
Владелец делится впечатлениями от перехода с проверенного Nissan X-Trail на новый Haval H3. Он отмечает неожиданные нюансы эксплуатации, сравнивает комфорт и надежность. В материале есть детали, которые могут удивить даже опытных водителей. Решение о покупке становится не таким однозначным.Читать далее
-
16.12.2025, 17:39
Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер
В России участились судебные споры между автосалонами и клиентами. Иногда выигрывают продавцы, иногда - покупатели. Один из таких процессов завершился неожиданно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 09:24
Покупка нового Nissan X-Trail обернулась трагедией: женщина осталась инвалидом
Трагический инцидент в автосалоне шокировал всех. Новая машина, неопытность и роковая ошибка. Почему обычная покупка авто может изменить жизнь навсегда? Подробности происшествия удивляют.Читать далее
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
29.10.2025, 22:31
Nissan X-Trail снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Модель теперь доступна по новым ценам. Покупателей ждут интересные комплектации. Подробности о поставках и стоимости в материале.Читать далее
-
15.09.2025, 11:47
Названы три проблемных автомобиля Nissan способных доставить массу хлопот после покупки
Выбираете подержанный Nissan? Будьте предельно осторожны. Некоторые модели очень популярны. Но они скрывают серьезные проблемы. Их покупка может стать ошибкой. Узнайте, какие машины лучше избегать.Читать далее