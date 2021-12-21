Renault Logan «газует»: автопроизводитель представил версию CNG
Производство наладят в Тольятти, и в этом Renault поможет Группа компаний «АТС». Партнеры утверждают, что у CNG есть свои преимущества. Главная из них - топливная экономичность и, как следствие, существенное снижение затрат на него - до 3 раз при работе на сжатом природном газе, а также увеличение запаса хода. В этой связи в списке основных заказчиков Logan CNG видят корпоративный сектор, который является драйвером перехода на газомоторное топливо.
Запуск двигателя осуществляется на бензине, после чего происходит автоматическое переключение на газ. Когда же метан заканчивается, происходит обратный процесс, и машина вновь начинает работать на бензине. Для переключения ДВС с одного вида топлива на другой можно и другим путем - нажав специальную кнопку на передней панели. О том, сколько остается газового запаса, просигнализируют светодиоды, находящиеся рядом с этой кнопкой.
Заказать Logan CNG в официальных дилерских центрах Renault можно будет в начале 2022 года.
- 1 130 000 РRenault Logan 2019 в Москве
- 530 000 РRenault Logan 2015 в Москве
- 580 000 РRenault Logan 2016 в Москве
- 349 000 РRenault Logan 2007 в Москве
- 930 000 РRenault Logan 2017 в Москве
- 590 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 589 000 РRenault Logan 2015 в Москве
- 540 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 800 000 РRenault Logan 2017 в Москве
- 1 220 000 РRenault Logan 2020 в Москве
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