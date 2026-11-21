Купил Logan — и забыл о ремонте: Эксперты назвали 7 машин, которые почти не ломаются

Цена покупки - лишь начало расходов: на содержание влияют запчасти, ремонт и топливо. Детали для Renault Logan и Hyundai Solaris доступны широко; Kia Rio также входит в эту группу. Годовые оценки владения для популярных моделей начинаются от 45 тыс. рублей.

Цена покупки - лишь начало расходов: на содержание влияют запчасти, ремонт и топливо. Детали для Renault Logan и Hyundai Solaris доступны широко; Kia Rio также входит в эту группу. Годовые оценки владения для популярных моделей начинаются от 45 тыс. рублей.

Стоимость владения автомобилем складывается не только из цены на запчасти. Ремонт, страхование, налоги и топливо постепенно размываются по бюджету, а потому дешевая машина при покупке может обернуться дорогой в эксплуатации. Ключевые критерии сравнения — ресурс до 150-200 тысяч км, распространенность деталей в России и реальные расходы на ремонт.

Многое решает конструкция. Бюджетная иномарка с турбиной или сложной трансмиссией потребует серьезных вложений. Массовая модель с простым атмосферным двигателем дает точный прогноз будущих трат. Среди доступных вариантов выделяются Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Logan ценят за атмосферный двигатель 1.6 в паре с механикой и подвеску, рассчитанную на плохие дороги. Ресурс мотора оценивается в 250-400 тысяч км, а сводные данные дают 300 тысяч и более. Плюсы — недорогие расходники и отличная ремонтопригодность. Минусы — скромная шумоизоляция и оснащение. На вторичном рынке модель стоит 300-600 тысяч рублей, годовые расходы — 45-60 тысяч.

Hyundai Solaris распространен в России благодаря простым атмосферным моторам 1.4 и 1.6 с цепным приводом ГРМ и выносливой подвеске. Ресурс — 250-350 тысяч км при правильном обслуживании. Годовое содержание обходится в 40-70 тысяч рублей, запчасти доступны широко, а ликвидность высока. Kia Rio делит техническую основу с Solaris, но отличается настройками и дизайном. Содержание — 45-65 тысяч рублей в год.

Volkswagen Polo и Skoda Rapid также в списке практичных вариантов. У Polo ресурс двигателя около 300 тысяч км, экономичный расход топлива и надежная механика. У Rapid — недорогое ТО, качественная сборка и стойкость к коррозии. Годовые расходы — 50-75 тысяч за Polo и 50-70 тысяч за Rapid. Toyota Corolla обходит корейские модели по ресурсу двигателя (400 тысяч км) и надежности автомата, но стоит от 700 тысяч до 1,2 млн рублей.

Для высокого клиренса подойдут Renault Duster (210 мм), Hyundai Creta (190 мм), Kia Sportage (182 мм) и Subaru XV (220 мм). Их годовое содержание — от 60 до 110 тысяч рублей.

При ограниченном бюджете лучше искать машину с простой силовой установкой и классической коробкой. Экономию могут перечеркнуть дорогие узлы: замена турбины — 70-150 тысяч рублей, ремонт робота — 80-200 тысяч, вариатора — 100-250 тысяч. Поэтому итоговые расходы зависят от состояния конкретного экземпляра и истории обслуживания.