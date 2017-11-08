Renault Logan поступили на службу в московский каршеринг
На данный момент автопарк нового оператора насчитывает 150 машин, однако к концу года компания планирует увеличить его объем до 1000 автомобилей. Стандартный тариф поездки составит 7 рублей в минуту. Кроме того, предусмотрены часовые, 6-часовые и суточные тарифы — 350, 750 и 1999 рублей соответственно.
Ранее Renault начала поставки кроссоверов Kaptur для каршеринга. Включение кроссоверов в московскую систему каршеринга является важным шагом в расширении систем городского транспорта. В настоящий момент SUV является самым популярным сегментом, поэтому такое новшество удовлетворяет потребность пользователей каршеринга использовать автомобили не только в городе, но и за его пределами.
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