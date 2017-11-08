8 ноября 2017, 12:31

Renault Logan поступили на службу в московский каршеринг

Система краткосрочного проката автомобиля в Москве становится все более популярной. Так, в столице появился новый оператор каршеринга, который предложит машины лицам в возрасте от 18 лет и с минимальным стажем вождения.
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Renault Logan
Выпускается с 2004 г.
Новый от 469 000 до 689 990 Р
Отзывов: 18
В автопарке будут числиться седаны Logan в лимитированной серии Active. Автомобили оснащаются 1,6-литровым 102-сильным бензиновым мотором и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

На данный момент автопарк нового оператора насчитывает 150 машин, однако к концу года компания планирует увеличить его объем до 1000 автомобилей. Стандартный тариф поездки составит 7 рублей в минуту. Кроме того, предусмотрены часовые, 6-часовые и суточные тарифы — 350, 750 и 1999 рублей соответственно.

Ранее Renault начала поставки кроссоверов Kaptur для каршеринга. Включение кроссоверов в московскую систему каршеринга является важным шагом в расширении систем городского транспорта. В настоящий момент SUV является самым популярным сегментом, поэтому такое новшество удовлетворяет потребность пользователей каршеринга использовать автомобили не только в городе, но и за его пределами.

АвтоМосква Рено Логан

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Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Ну, конечно, рено логан это машина не люкс класса и далеко не машина, о которой мечтают миллионы. Но в целом, если разобраться, то можно сказать, что машина в меру надежная и в меру комфортная, в точности на свою стоимость. И при всем при этом она лучше любого сенса и калины, хоть в цене они одной категории ...
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Renault Logan поступили на службу в московский каршеринг
{{model_1096}} В автопарке будут числиться седаны Logan в лимитированной серии Active. Автомобили оснащаются 1,6-литровым 102-сильным бензиновым мотором и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. На данный момент автопарк нового оператора насчитывает 150 машин, однако к концу года компания планирует увеличить его объем до 1000 автомобилей. Стандартный тариф поездки составит 7 рублей в минуту. Кроме того, предусмотрены часовые, 6-часовые и суточные тарифы — 350, 750 и 1999 рублей соответственно.Ранее Renault начала поставки кроссоверов Kaptur для каршеринга. Включение кроссоверов в московскую систему каршеринга является важным шагом в расширении систем городского транспорта. В настоящий момент SUV является самым популярным сегментом, поэтому такое новшество удовлетворяет потребность пользователей каршеринга использовать автомобили не только в городе, но и за его пределами.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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