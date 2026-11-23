23 ноября 2026, 16:43
Названа надежная иномарка за полмиллиона рублей
Названа надежная иномарка за полмиллиона рублей
За 400–500 тысяч рублей на вторичке все еще можно найти ухоженный автомобиль с неубиваемой подвеской и дешевыми запчастями, которые подходят от отечественной модели. Выяснили, какую машину выбрать и на что смотреть при осмотре.
За Renault Logan второго поколения просят 400-500 тысяч рублей. На одометре таких седанов бывает около 150 тысяч километров. Сам по себе этот пробег еще не повод отказываться от покупки. В этом ценовом диапазоне встречаются ухоженные машины, кузов которых сохраняется без ржавчины даже спустя восемь-десять лет. Logan II выпускается с 2012 года и относится к семейству бюджетных моделей Renault/Dacia; производство поколения продолжалось примерно до 2020 года. Речь идет о подержанном автомобиле, поэтому при оценке важны год выпуска и пробег. Отдельно проверяют коробку, кузов и историю обслуживания.
Переход с «Лады» на Logan не обязательно принесет заметную прибавку в комфорте, зато подвеска хорошо переносит разбитый асфальт. Это особенно важно, если по такой дороге приходится ездить каждый день. Для одной из указанных спецификаций Logan II приводятся габариты: 4492 мм в длину, 1733 мм в ширину и 1570 мм в высоту.
Трансмиссию лучше проверить отдельно. У автоматической коробки DP2 ремонт часто требуется уже на пробеге 150-180 тысяч километров. На версиях с мотором мощностью 82 л.с. встречается робот JS3, который может доставлять владельцам немало хлопот. На остальные версии эту коробку не ставили.
Механическая коробка JH3 за годы службы показала себя лучше. У двигателей есть слабые места, однако каждый из них, согласно публикации, способен пройти более 350 тысяч километров без капитального ремонта. Тем, кто рассчитывает дольше обходиться без серьезного ремонта, портал рекомендует искать Logan с механикой и мотором мощностью 102 или 113 л.с. В российских Logan II встречались атмосферные двигатели K7M и K4M: K4M развивает около 102 л.с., а мотор мощностью 113 л.с. относится к другому семейству силовых агрегатов. В каталогах для разных рынков также перечислены двигатели K7M, D4F и K9K.
У почти десятилетнего седана причиной визита в сервис может стать и обычная неисправность электрики. При осмотре машины с пробегом около 150 тысяч километров проверьте систему охлаждения и состояние привода ГРМ, включая историю его обслуживания. Не забудьте про навесное оборудование, рулевое управление и подвеску. С запчастями проще, чем у многих иномарок за те же деньги: многие детали от Lada Largus подходят и Logan. Совместимость конкретной детали зависит от VIN, кода двигателя, года выпуска и модификации автомобиля.
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