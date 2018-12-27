27 декабря 2018, 21:29

Renault напомнила о фургоне Dokker Stepway

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Компания Renault раскрыла подробности о вседорожной модификации фургона Dokker с приставкой Stepway. Автомобиль получил хромированные накладки на бамперы, противотуманки с хромированной окантовкой и расширители колесных арок. Продажи новинки начнутся в первой половине 2019 года.
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Renault напомнила о фургоне Dokker Stepway Renault Dokker
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Вседорожные Dokker Stepway технически идентичны стандартным фургонам. Они отличаются только внешним декором и особой отделкой интерьера. Автомобили получили защитные пластиковые накладки на пороги и колесные арки, хромированные накладки на передний и задний бамперы, противотуманные фары с хромированной окантовкой, хромированные корпуса боковых зеркал. В салоне появилась хромированная декоративная отделка воздуховодов и центральной консоли, особая отделка сидений и вышитые логотипы на спинках с названием версии. 

Продажи стандартных фургонов Renault Dokker стартовали в нашей стране в декабре 2017 года. Покупателям предлагается две модификации: 5-местная грузопассажирская версия (от 889 тысяч рублей) и грузовой фургон Dokker Van (от 894 тысяч рублей). В моторную гамму модели входят 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 л.с. и турбомотор мощностью 90 л.с. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».

Премьера вседорожных версий седана Renault Logan Stepway, хэтчбека Renault Sandero Stepway и Renault Dokker Stepway состоялась в августе на Московском автосалоне. Российские продажи первых двух моделей уже стартовали, Dokker Stepway выйдет на рынок в первой половине 2019 года. Подробные комплектации и цены обещают назвать ближе к началу продаж.
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Отзывы по теме
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
Трудно будет Доккеру тягаться с нашим Ларгусом. Из всех Лад, Ларгус, на мой взгляд, самая удачная модель, как для коммерции, так и для простых людей. Вполне комфортный, надежный и самое главное - дешевый! У дилеров выбор большой, с обслуживанием проблем нет, чего еще желать можно?
Алексей
Форум Renault Logan
Цитата:| Кому: Андрей Согласен. У монго товарища тоже эта машинка-ездит и не жалуется)
Илья25
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
Валерий MD
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Renault напомнила о фургоне Dokker Stepway
{{material_125359}}Вседорожные Dokker Stepway технически идентичны стандартным фургонам. Они отличаются только внешним декором и особой отделкой интерьера. Автомобили получили защитные пластиковые накладки на пороги и колесные арки, хромированные накладки на передний и задний бамперы, противотуманные фары с хромированной окантовкой, хромированные корпуса боковых зеркал. В салоне появилась хромированная декоративная отделка воздуховодов и центральной консоли, особая отделка сидений и вышитые логотипы на спинках с названием версии. Продажи стандартных фургонов Renault Dokker стартовали в нашей стране в декабре 2017 года. Покупателям предлагается две модификации: 5-местная грузопассажирская версия (от 889 тысяч рублей) и грузовой фургон Dokker Van (от 894 тысяч рублей). В моторную гамму модели входят 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 л.с. и турбомотор мощностью 90 л.с. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».Премьера вседорожных версий седана Renault Logan Stepway, хэтчбека Renault Sandero Stepway и Renault Dokker Stepway состоялась в августе на Московском автосалоне. Российские продажи первых двух моделей уже стартовали, Dokker Stepway выйдет на рынок в первой половине 2019 года. Подробные комплектации и цены обещают назвать ближе к началу продаж.
2018-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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