27 декабря 2018, 21:29
Renault напомнила о фургоне Dokker Stepway
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Компания Renault раскрыла подробности о вседорожной модификации фургона Dokker с приставкой Stepway. Автомобиль получил хромированные накладки на бамперы, противотуманки с хромированной окантовкой и расширители колесных арок. Продажи новинки начнутся в первой половине 2019 года.
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Продажи стандартных фургонов Renault Dokker стартовали в нашей стране в декабре 2017 года. Покупателям предлагается две модификации: 5-местная грузопассажирская версия (от 889 тысяч рублей) и грузовой фургон Dokker Van (от 894 тысяч рублей). В моторную гамму модели входят 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 л.с. и турбомотор мощностью 90 л.с. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».
Премьера вседорожных версий седана Renault Logan Stepway, хэтчбека Renault Sandero Stepway и Renault Dokker Stepway состоялась в августе на Московском автосалоне. Российские продажи первых двух моделей уже стартовали, Dokker Stepway выйдет на рынок в первой половине 2019 года. Подробные комплектации и цены обещают назвать ближе к началу продаж.
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Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
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Трудно будет Доккеру тягаться с нашим Ларгусом. Из всех Лад, Ларгус, на мой взгляд, самая удачная модель, как для коммерции, так и для простых людей. Вполне комфортный, надежный и самое главное - дешевый! У дилеров выбор большой, с обслуживанием проблем нет, чего еще желать можно?
Цитата:| Кому: Андрей Согласен. У монго товарища тоже эта машинка-ездит и не жалуется)
Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
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