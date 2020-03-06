Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 марта 2020, 22:49

Renault научила российские автомобили обновляться самостоятельно

  • 136
  • 0
Фото: из открытых источников
Компания Renault первой на российском автомобильном рынке внедрила технологию FOTA. Теперь владельцы автомобилей французского бренда смогут обновить ПО мультимедийной системы Easy Link самостоятельно.
Ранее мы писали
Скоро электронные ключи, позволяющие открывать автомобиль со смартфона, станут еще умнее. Благодаря технологии ...
Читать далее
Новая функция позволяет без помощи специалистов и без дополнительной оплаты устанавливать актуальное ПО. Приезжать в дилерский центр не обязательно. Первыми технологию FOTA смогут испытать владельцы Renault Arkana. В будущем функция появится и на других моделях Renault c системой Easy Link.

Инновационная для российского рынка технология, позволяет автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля, точно также как на смартфоне. Для этого не требуются никакие дополнительные подключения. Во время обновления вся информация будет отображена на экране мультимедийной системы в разделе «Обновление ПО».

Программное обеспечение Easy Link загрузит обновление в фоновом режиме, а установит после того, как двигатель будет заглушен, даже если водителя не будет в салоне. Первые полторы тысячи владельце Arkana уже получили возможность испытать технологию.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: bil62
Мария Назарова
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Рено
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Renault Arkana
Объявления о продаже Renault Arkana
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Renault научила российские автомобили обновляться самостоятельно
{{material_128106}}Новая функция позволяет без помощи специалистов и без дополнительной оплаты устанавливать актуальное ПО. Приезжать в дилерский центр не обязательно. Первыми технологию FOTA смогут испытать владельцы Renault Arkana. В будущем функция появится и на других моделях Renault c системой Easy Link.Инновационная для российского рынка технология, позволяет автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля, точно также как на смартфоне. Для этого не требуются никакие дополнительные подключения. Во время обновления вся информация будет отображена на экране мультимедийной системы в разделе «Обновление ПО».Программное обеспечение Easy Link загрузит обновление в фоновом режиме, а установит после того, как двигатель будет заглушен, даже если водителя не будет в салоне. Первые полторы тысячи владельце Arkana уже получили возможность испытать технологию.
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Екатеринбург Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться