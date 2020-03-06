6 марта 2020, 22:49
Renault научила российские автомобили обновляться самостоятельно
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Фото: из открытых источников
Компания Renault первой на российском автомобильном рынке внедрила технологию FOTA. Теперь владельцы автомобилей французского бренда смогут обновить ПО мультимедийной системы Easy Link самостоятельно.
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Инновационная для российского рынка технология, позволяет автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля, точно также как на смартфоне. Для этого не требуются никакие дополнительные подключения. Во время обновления вся информация будет отображена на экране мультимедийной системы в разделе «Обновление ПО».
Программное обеспечение Easy Link загрузит обновление в фоновом режиме, а установит после того, как двигатель будет заглушен, даже если водителя не будет в салоне. Первые полторы тысячи владельце Arkana уже получили возможность испытать технологию.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Цитата:| Кому: bil62
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