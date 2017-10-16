16 октября 2017, 14:45
Renault назвала сроки появления обновленного Sandero
Французский автопроизводитель готовит к премьере хэтчбек Renault Sandero новой генерации. Ожидается, что автомобиль будет построен на новой платформе. Модель выйдет на рынок в 2019 году.
Renault Sandero
Выпускается с 2009 г.
Новый от 479 000 до 699 990 Р
Отзывов: 9
По предварительной информации, Sandero получит 1-литровый двигатель с мощностью 75 «лошадей». Также компания представит модификацию с 0,9-литровым турбомотором, выдающим 95 л.с. В будущем может появиться версия с 1,5-литровым дизелем на 95 «лошадей».
В настоящее время российским покупателям доступна актуальная версия пятидверного хэтчбека, созданного на платформе B0. Компания пока не сообщила точные сроки выхода обновленного Sandero на отечественный автомобильный рынок. Стоимость модели также неизвестна.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
А у меня проблема ещё интереснее. Двери в дождь воду набирают. Дренаж чистый, что делать не знаю. После каждого дождя приходится сливать. За двери да, действительно так и остались тугими, так что не только вам в салоне наплели, что разработаются. В остальном аппаратом очень доволен. Мне он удобен. пересел ...
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
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