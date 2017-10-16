16 октября 2017, 14:45

Renault назвала сроки появления обновленного Sandero

Французский автопроизводитель готовит к премьере хэтчбек Renault Sandero новой генерации. Ожидается, что автомобиль будет построен на новой платформе. Модель выйдет на рынок в 2019 году.
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Renault Sandero
Выпускается с 2009 г.
Новый от 479 000 до 699 990 Р
Отзывов: 9
Свежий Sandero получит платформу CMF-B, которая легла в основу седана Logan следующего модельного года. Это позволило увеличить габариты хэтчбека. Также в модельной линейке марки останется версия Sandero Stepway. Как и прежде, она будет оснащаться только передним приводом, а вот дорожный просвет станет больше.

По предварительной информации, Sandero получит 1-литровый двигатель с мощностью 75 «лошадей». Также компания представит модификацию с 0,9-литровым турбомотором, выдающим 95 л.с. В будущем может появиться версия с 1,5-литровым дизелем на 95 «лошадей».

В настоящее время российским покупателям доступна актуальная версия пятидверного хэтчбека, созданного на платформе B0. Компания пока не сообщила точные сроки выхода обновленного Sandero на отечественный автомобильный рынок. Стоимость модели также неизвестна.

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Отзывы по теме
Форум Renault Sandero
А у меня проблема ещё интереснее. Двери в дождь воду набирают. Дренаж чистый, что делать не знаю. После каждого дождя приходится сливать. За двери да, действительно так и остались тугими, так что не только вам в салоне наплели, что разработаются. В остальном аппаратом очень доволен. Мне он удобен. пересел ...
С ергей
На российском рынке появятся обновленные Logan и Sandero
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
Николай
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Renault назвала сроки появления обновленного Sandero
{{model_2788}}Свежий Sandero получит платформу CMF-B, которая легла в основу седана Logan следующего модельного года. Это позволило увеличить габариты хэтчбека. Также в модельной линейке марки останется версия Sandero Stepway. Как и прежде, она будет оснащаться только передним приводом, а вот дорожный просвет станет больше. По предварительной информации, Sandero получит 1-литровый двигатель с мощностью 75 «лошадей». Также компания представит модификацию с 0,9-литровым турбомотором, выдающим 95 л.с. В будущем может появиться версия с 1,5-литровым дизелем на 95 «лошадей».В настоящее время российским покупателям доступна актуальная версия пятидверного хэтчбека, созданного на платформе B0. Компания пока не сообщила точные сроки выхода обновленного Sandero на отечественный автомобильный рынок. Стоимость модели также неизвестна.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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