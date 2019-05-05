5 мая 2019, 16:20
Renault обновил фургоны Master и Trafic
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Компания Renault представила рестайлинговые версии большого фургона Master и его младшего «брата» Trafic. Автомобили отличаются посвежевшими «лицами», обновленными интерьерами и модернизированными моторами.
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Дизайн интерьера Renault Master выполнили в более классическом стиле. На смену круглым «соплам» вентиляции пришли традиционные трапециевидные дефлекторы. Покупателей порадуют увеличившееся число отсеков для хранения мелочей. Но главная новость – это 5-дюймовый сенсорный цветной экран медиасистемы. На центральной консоли Renault Trafic появился большой тачскрин в стиле кроссоверов Kaptur. В отличие от Master, у Trafic будет практичная пассажирская версия Trafic Passenger, предназначенная для больших семей, а также роскошный микроавтобус SpaceClass с кожаными сиденьями и эксклюзивной отделкой.
Renault Master теперь оснащается модернизированным 2,3-литровым турбодизелем, который выдает до 180 л.с. и соответствует современным экологическим стандартам Евро-6. Покупателям Renault Trafic предложат версии с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью от 120 до 170 сил и новой 6-ступенчатой коробкой передач.
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Комментарии пользователей
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при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
Цитата:| Кому: powiy Это у вас что=то не в порядке. Тот же насосик который эту воду подкачивает, может завоздушивается сильно и потом воздух выгоняет вместо того, чтобы сразу воду подавать. Таких проблем у себя не наблюдаю, воду выходит почти одновременно с началом работы щеток (щетки чуть чуть раньше ...
И все же лучше заехать в сервис Рено - там все и расскажут, и покажут.
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