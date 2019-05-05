5 мая 2019, 16:20

Renault обновил фургоны Master и Trafic

  • 4233
  • 0
Компания Renault представила рестайлинговые версии большого фургона Master и его младшего «брата» Trafic. Автомобили отличаются посвежевшими «лицами», обновленными интерьерами и модернизированными моторами.
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Renault обновил фургоны Master и Trafic
Ранее мы писали
Компания Renault задумалась о новом компактном седане. В модельном ряду марки новинка должна занять место ...
Читать далее
Малотоннажный Renault Master продается уже 9 лет, а компактный Trafic не менялся с 2013 года. Тем не менее, французский автопроизводитель не торопится выпускать на рынок новое поколение и решил ограничиться очередной «подтяжкой лица». Обновленные фургоны можно опознать именно по передней части. Renault Master получил большие фары со встроенными ходовыми огнями в стиле седанов Logan и увеличенную хромированную решетку радиатора с горизонтальными планками. А передние фары Renault Trafic теперь могут быть полностью светодиодными.

Дизайн интерьера Renault Master выполнили в более классическом стиле. На смену круглым «соплам» вентиляции пришли традиционные трапециевидные дефлекторы. Покупателей порадуют увеличившееся число отсеков для хранения мелочей. Но главная новость – это 5-дюймовый сенсорный цветной экран медиасистемы. На центральной консоли Renault Trafic появился большой тачскрин в стиле кроссоверов Kaptur. В отличие от Master, у Trafic будет практичная пассажирская версия Trafic Passenger, предназначенная для больших семей, а также роскошный микроавтобус SpaceClass с кожаными сиденьями и эксклюзивной отделкой.

Renault Master теперь оснащается модернизированным 2,3-литровым турбодизелем, который выдает до 180 л.с. и соответствует современным экологическим стандартам Евро-6. Покупателям Renault Trafic предложат версии с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью от 120 до 170 сил и новой 6-ступенчатой коробкой передач.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Форум Renault Trafic
Цитата:| Кому: powiy Это у вас что=то не в порядке. Тот же насосик который эту воду подкачивает, может завоздушивается сильно и потом воздух выгоняет вместо того, чтобы сразу воду подавать. Таких проблем у себя не наблюдаю, воду выходит почти одновременно с началом работы щеток (щетки чуть чуть раньше ...
Генадий
Течет масло из двигателя (Renault Master)
И все же лучше заехать в сервис Рено - там все и расскажут, и покажут.
PavelR
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Рено
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Renault Master
Объявления о продаже Renault Master
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 48 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 83 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Renault обновил фургоны Master и Trafic
{{material_126389}}Малотоннажный Renault Master продается уже 9 лет, а компактный Trafic не менялся с 2013 года. Тем не менее, французский автопроизводитель не торопится выпускать на рынок новое поколение и решил ограничиться очередной «подтяжкой лица». Обновленные фургоны можно опознать именно по передней части. Renault Master получил большие фары со встроенными ходовыми огнями в стиле седанов Logan и увеличенную хромированную решетку радиатора с горизонтальными планками. А передние фары Renault Trafic теперь могут быть полностью светодиодными.Дизайн интерьера Renault Master выполнили в более классическом стиле. На смену круглым «соплам» вентиляции пришли традиционные трапециевидные дефлекторы. Покупателей порадуют увеличившееся число отсеков для хранения мелочей. Но главная новость – это 5-дюймовый сенсорный цветной экран медиасистемы. На центральной консоли Renault Trafic появился большой тачскрин в стиле кроссоверов Kaptur. В отличие от Master, у Trafic будет практичная пассажирская версия Trafic Passenger, предназначенная для больших семей, а также роскошный микроавтобус SpaceClass с кожаными сиденьями и эксклюзивной отделкой.Renault Master теперь оснащается модернизированным 2,3-литровым турбодизелем, который выдает до 180 л.с. и соответствует современным экологическим стандартам Евро-6. Покупателям Renault Trafic предложат версии с 2,0-литровым дизельным агрегатом мощностью от 120 до 170 сил и новой 6-ступенчатой коробкой передач.
2019-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Красноярск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG