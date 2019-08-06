6 августа 2019, 13:29
Renault обновил хот-хэтч Sandero RS
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Компания Renault представила «заряженную» версию обновленного в июле хэтчбека Sandero. Автомобиль с приставкой «RS» отличается от предшественника только слегка скорректированной внешностью. Мотор остался прежним – «атмосферник» объемом 2,0 литра и пиковой мощностью 150 л.с.
Фото взято из открытых источников
Фото взято из открытых источников
Фото взято из открытых источников
Фото взято из открытых источников
Фото взято из открытых источников
Фото взято из открытых источников
Фото взято из открытых источников
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Renault завершает работу по обновлению своего хэтчбека Sandero. Модель будет представлена уже в конце текущего ...Читать далее
Обновленный Sandero RS получил иные светодиодные задние фонари, 17-дюймовые двухцветные серебристо-черные колесные диски свежего дизайна, новые наклейки Renault Sport на бортах и красные тормозные суппорты, унаследованные от лимитированной серии Racing Spirit. Внешне узнать хот-хэтч можно по черному спойлеру на крыше и сдвоенным патрубкам выпускной системы. Салон отличается вставками под «карбон», черной отделкой потолка и красными спортивными сидениями. Стандартным для модели является белый цвет кузова, в качестве опции доступны еще три варианта: красный Fire Red, серебристый Étoile Silver и черный Nacré Black.
Renault Sandero RS оснащается 2,0-литровым атмосферным агрегатом, который при работе на этаноле выдает 150 сил и 205 Нм максимального момента, а на бензине – 145 сил и 201 Нм момента. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с места до 100 км/ч занимает ровно 8 секунд. Максимальная скорость – 202 км/ч. В список оснащения входит подвеска Renault Sport, система RS Drive с тремя режимами вождения (Standard, Sport и Sport +), медиасистема Media Nav Evolution, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. В Бразилии Renault Sandero RS стоит от 17,7 тыс. долларов США или 1,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: VVasGaL Надо так понимать, что вы наступили на те же грабли, что и я в свое время с Жигулями. Решается проблема точно так же - заменой подрулевого переключателя в целом! Сандеро машина в целом неплохая, но класс где то на уровне Жигулей. Ну разве что сборка бывает достаточно приличная ...
Не правда!!!!
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
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