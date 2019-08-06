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6 августа 2019, 13:29

Renault обновил хот-хэтч Sandero RS

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Компания Renault представила «заряженную» версию обновленного в июле хэтчбека Sandero. Автомобиль с приставкой «RS» отличается от предшественника только слегка скорректированной внешностью. Мотор остался прежним – «атмосферник» объемом 2,0 литра и пиковой мощностью 150 л.с.
Renault обновил хот хэтч Sandero RS

Фото взято из открытых источников

Renault обновил хот хэтч Sandero RS

Фото взято из открытых источников

Renault обновил хот хэтч Sandero RS

Фото взято из открытых источников

Renault обновил хот хэтч Sandero RS

Фото взято из открытых источников

Renault обновил хот хэтч Sandero RS

Фото взято из открытых источников

Renault обновил хот хэтч Sandero RS

Фото взято из открытых источников

Renault обновил хот хэтч Sandero RS

Фото взято из открытых источников

Renault обновил хот хэтч Sandero RS
Renault обновил хот хэтч Sandero RS
Renault обновил хот хэтч Sandero RS
Renault обновил хот хэтч Sandero RS
Renault обновил хот хэтч Sandero RS
Renault обновил хот хэтч Sandero RS
Renault обновил хот хэтч Sandero RS
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Renault завершает работу по обновлению своего хэтчбека Sandero. Модель будет представлена уже в конце текущего ...
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Месяц назад пережили рестайлинг хэтчбек Sandero и седан Logan, предназначенные для южноамериканского рынка. Сейчас настала очередь обновить RS-версию Sandero. Продажи хот-хэтча стартовали в 2015 году и для него это первая крупная модернизация. Автопроизводитель ограничился стилистическими изменениями. Техническая часть осталась прежней.

Обновленный Sandero RS получил иные светодиодные задние фонари, 17-дюймовые двухцветные серебристо-черные колесные диски свежего дизайна, новые наклейки Renault Sport на бортах и красные тормозные суппорты, унаследованные от лимитированной серии Racing Spirit. Внешне узнать хот-хэтч можно по черному спойлеру на крыше и сдвоенным патрубкам выпускной системы. Салон отличается вставками под «карбон», черной отделкой потолка и красными спортивными сидениями. Стандартным для модели является белый цвет кузова, в качестве опции доступны еще три варианта: красный Fire Red, серебристый Étoile Silver и черный Nacré Black.

Renault Sandero RS оснащается 2,0-литровым атмосферным агрегатом, который при работе на этаноле выдает 150 сил и 205 Нм максимального момента, а на бензине – 145 сил и 201 Нм момента. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с места до 100 км/ч занимает ровно 8 секунд. Максимальная скорость – 202 км/ч. В список оснащения входит подвеска Renault Sport, система RS Drive с тремя режимами вождения (Standard, Sport и Sport +), медиасистема Media Nav Evolution, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. В Бразилии Renault Sandero RS стоит от 17,7 тыс. долларов США или 1,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.


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Форум Renault Sandero
Цитата:| Кому: VVasGaL Надо так понимать, что вы наступили на те же грабли, что и я в свое время с Жигулями. Решается проблема точно так же - заменой подрулевого переключателя в целом! Сандеро машина в целом неплохая, но класс где то на уровне Жигулей. Ну разве что сборка бывает достаточно приличная ...
Михаил Карасик
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
Россия
На российском рынке появятся обновленные Logan и Sandero
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
Николай
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Renault обновил хот-хэтч Sandero RS
{{material_126926}}Месяц назад пережили рестайлинг хэтчбек Sandero и седан Logan, предназначенные для южноамериканского рынка. Сейчас настала очередь обновить RS-версию Sandero. Продажи хот-хэтча стартовали в 2015 году и для него это первая крупная модернизация. Автопроизводитель ограничился стилистическими изменениями. Техническая часть осталась прежней.Обновленный Sandero RS получил иные светодиодные задние фонари, 17-дюймовые двухцветные серебристо-черные колесные диски свежего дизайна, новые наклейки Renault Sport на бортах и красные тормозные суппорты, унаследованные от лимитированной серии Racing Spirit. Внешне узнать хот-хэтч можно по черному спойлеру на крыше и сдвоенным патрубкам выпускной системы. Салон отличается вставками под «карбон», черной отделкой потолка и красными спортивными сидениями. Стандартным для модели является белый цвет кузова, в качестве опции доступны еще три варианта: красный Fire Red, серебристый Étoile Silver и черный Nacré Black.Renault Sandero RS оснащается 2,0-литровым атмосферным агрегатом, который при работе на этаноле выдает 150 сил и 205 Нм максимального момента, а на бензине – 145 сил и 201 Нм момента. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с места до 100 км/ч занимает ровно 8 секунд. Максимальная скорость – 202 км/ч. В список оснащения входит подвеска Renault Sport, система RS Drive с тремя режимами вождения (Standard, Sport и Sport +), медиасистема Media Nav Evolution, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. В Бразилии Renault Sandero RS стоит от 17,7 тыс. долларов США или 1,2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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