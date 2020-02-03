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3 февраля 2020, 14:43

Renault обновил семейство Megane

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Фото: Renault
Компания Renault представила обновленные седан, хэтчбек и универсал Megane, включая 300-сильный RS и первую для модели плагин-гибридную модификацию E-Tech. Продажи в Европе стартуют летом 2020 года.
Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane

Фото: Renault

Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
Renault обновил семейство Megane
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Renault Megane четвертого поколения дебютировал осенью 2015 года на автосалоне во Франкфурте. Нынешний рестайлинг затронул преимущественно интерьер. В экстерьере изменения минимальны. Полностью светодиодные фары Pure Vision вошли в базовое оснащение. Кроме того, дизайнеры немного скорректировали графику оптики и форму крыльев. 

В салоне появилась современная информационно-развлекательная система Renault Easy Link, которая дебютировала на хэтчбеке Clio нового поколения летом 2019 года. Диагональ сенсорного экрана увеличилась до 9,3 дюймов, изменился блок управления климатической установкой, а на смену аналоговой «приборке» пришла 10,25-дюймовая цифровая панель. Комплекс электронных ассистентов Easy Drive пополнился автопилотом второго уровня, который облегчает движение в пробках или на автомагистрали на скоростях в пределах 160 км/ч.

Впервые у Megane появилась полноценная гибридная версия с приставкой E-Tech. В состав силовой установки входит 1,6-литровый «атмосферник», два электромотора и блок аккумуляторов емкостью 9,8 кВт-ч. Суммарная отдача достигает 160 л.с., а дальность хода на чистом электричестве – 50 километров. Максимальная скорость на электротяге принудительно ограничена до 135 км/ч. 

В моторную гамму Renault Megane входят бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,3 литра мощностью от 100 до 160 сил. Дизельная линейка представлена агрегатом 1.5 BlueHDi, доступным в двух вариантах мощности: 95 и 115 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот». «Заряженная» версия Renault Megane RS оснащается 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 сил и 470 Нм пикового момента. Европейские продажи обновленного семейства стартуют летом.

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Renault обновил семейство Megane
{{material_125623}}Renault Megane четвертого поколения дебютировал осенью 2015 года на автосалоне во Франкфурте. Нынешний рестайлинг затронул преимущественно интерьер. В экстерьере изменения минимальны. Полностью светодиодные фары Pure Vision вошли в базовое оснащение. Кроме того, дизайнеры немного скорректировали графику оптики и форму крыльев. В салоне появилась современная информационно-развлекательная система Renault Easy Link, которая дебютировала на хэтчбеке Clio нового поколения летом 2019 года. Диагональ сенсорного экрана увеличилась до 9,3 дюймов, изменился блок управления климатической установкой, а на смену аналоговой «приборке» пришла 10,25-дюймовая цифровая панель. Комплекс электронных ассистентов Easy Drive пополнился автопилотом второго уровня, который облегчает движение в пробках или на автомагистрали на скоростях в пределах 160 км/ч.Впервые у Megane появилась полноценная гибридная версия с приставкой E-Tech. В состав силовой установки входит 1,6-литровый «атмосферник», два электромотора и блок аккумуляторов емкостью 9,8 кВт-ч. Суммарная отдача достигает 160 л.с., а дальность хода на чистом электричестве – 50 километров. Максимальная скорость на электротяге принудительно ограничена до 135 км/ч. В моторную гамму Renault Megane входят бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,3 литра мощностью от 100 до 160 сил. Дизельная линейка представлена агрегатом 1.5 BlueHDi, доступным в двух вариантах мощности: 95 и 115 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот». «Заряженная» версия Renault Megane RS оснащается 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 сил и 470 Нм пикового момента. Европейские продажи обновленного семейства стартуют летом.
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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