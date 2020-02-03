3 февраля 2020, 14:43
Renault обновил семейство Megane
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Фото: Renault
Компания Renault представила обновленные седан, хэтчбек и универсал Megane, включая 300-сильный RS и первую для модели плагин-гибридную модификацию E-Tech. Продажи в Европе стартуют летом 2020 года.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
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Впервые у Megane появилась полноценная гибридная версия с приставкой E-Tech. В состав силовой установки входит 1,6-литровый «атмосферник», два электромотора и блок аккумуляторов емкостью 9,8 кВт-ч. Суммарная отдача достигает 160 л.с., а дальность хода на чистом электричестве – 50 километров. Максимальная скорость на электротяге принудительно ограничена до 135 км/ч.
В моторную гамму Renault Megane входят бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,3 литра мощностью от 100 до 160 сил. Дизельная линейка представлена агрегатом 1.5 BlueHDi, доступным в двух вариантах мощности: 95 и 115 сил. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот». «Заряженная» версия Renault Megane RS оснащается 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 сил и 470 Нм пикового момента. Европейские продажи обновленного семейства стартуют летом.
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
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Комментарии пользователей
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