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26 февраля 2020, 18:05

Renault обновит Talisman

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Компания Renault представила рестайлинговые седан и универсал Talisman. Автомобиль получил матричные фары, автопилот второго уровня и новый 1,3-литровый мотор мощностью 160 сил.
Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman

 

Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
Renault обновит Talisman
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Набор обновлений в ходе «фейслифтинга» стандартно лаконичен: чуть скорректирована радиаторная решетка и фары, полностью светодиодная оптика вошла в базовое оснащение, в палитре появились новые оттенки, а в линейке колесных дисков – новые варианты дизайна.

В качестве опции теперь доступны матричные светодиодные фары. В салоне появилось безрамочное фотохромное зеркало заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона. В центре цифровой «приборки» расположился дополнительный монитор медиасистемы. Список оснащения пополнился автопилотом второго уровня под названием Highway & Traffic Jam Companion, работающий на скоростях от 0 до 160 км/ч. Кроме того, Renault Talisman остается единственной моделью в своем сегменте, у которой полноуправляемое шасси 4Control входит в базовое оснащение. В сочетании с адаптивными амортизаторами оно обеспечивает «оптимальную устойчивость и комфорт».

Моторная гамма пополнилась новой 1,3-литровой «турбочетверкой» TCe 160, которая выдает 160 сил и 270 Нм пикового момента. Двигатель работает в паре исключительно с 7-ступенчатый «роботом» с двойным сцеплением. Более мощный 1,8-литровый турбомотор TCe 225 развивает прежние 225 сил и 300 Нм. Дизельная линейка представлена агрегатами объемом 1,7 литра (120 или 150 л.с.) и 2,0 литра (160 л.с. или 200 л.с.). Премьера обновленного Renault Talisman пройдет на следующей неделе в рамках Женевского автосалона. Европейские продажи стартуют в июне.


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Renault обновит Talisman
{{material_128942}}Набор обновлений в ходе «фейслифтинга» стандартно лаконичен: чуть скорректирована радиаторная решетка и фары, полностью светодиодная оптика вошла в базовое оснащение, в палитре появились новые оттенки, а в линейке колесных дисков – новые варианты дизайна.В качестве опции теперь доступны матричные светодиодные фары. В салоне появилось безрамочное фотохромное зеркало заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона. В центре цифровой «приборки» расположился дополнительный монитор медиасистемы. Список оснащения пополнился автопилотом второго уровня под названием Highway & Traffic Jam Companion, работающий на скоростях от 0 до 160 км/ч. Кроме того, Renault Talisman остается единственной моделью в своем сегменте, у которой полноуправляемое шасси 4Control входит в базовое оснащение. В сочетании с адаптивными амортизаторами оно обеспечивает «оптимальную устойчивость и комфорт».Моторная гамма пополнилась новой 1,3-литровой «турбочетверкой» TCe 160, которая выдает 160 сил и 270 Нм пикового момента. Двигатель работает в паре исключительно с 7-ступенчатый «роботом» с двойным сцеплением. Более мощный 1,8-литровый турбомотор TCe 225 развивает прежние 225 сил и 300 Нм. Дизельная линейка представлена агрегатами объемом 1,7 литра (120 или 150 л.с.) и 2,0 литра (160 л.с. или 200 л.с.). Премьера обновленного Renault Talisman пройдет на следующей неделе в рамках Женевского автосалона. Европейские продажи стартуют в июне.
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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