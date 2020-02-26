26 февраля 2020, 18:05
Renault обновит Talisman
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Компания Renault представила рестайлинговые седан и универсал Talisman. Автомобиль получил матричные фары, автопилот второго уровня и новый 1,3-литровый мотор мощностью 160 сил.
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В качестве опции теперь доступны матричные светодиодные фары. В салоне появилось безрамочное фотохромное зеркало заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона. В центре цифровой «приборки» расположился дополнительный монитор медиасистемы. Список оснащения пополнился автопилотом второго уровня под названием Highway & Traffic Jam Companion, работающий на скоростях от 0 до 160 км/ч. Кроме того, Renault Talisman остается единственной моделью в своем сегменте, у которой полноуправляемое шасси 4Control входит в базовое оснащение. В сочетании с адаптивными амортизаторами оно обеспечивает «оптимальную устойчивость и комфорт».
Моторная гамма пополнилась новой 1,3-литровой «турбочетверкой» TCe 160, которая выдает 160 сил и 270 Нм пикового момента. Двигатель работает в паре исключительно с 7-ступенчатый «роботом» с двойным сцеплением. Более мощный 1,8-литровый турбомотор TCe 225 развивает прежние 225 сил и 300 Нм. Дизельная линейка представлена агрегатами объемом 1,7 литра (120 или 150 л.с.) и 2,0 литра (160 л.с. или 200 л.с.). Премьера обновленного Renault Talisman пройдет на следующей неделе в рамках Женевского автосалона. Европейские продажи стартуют в июне.
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Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
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