Renault обошел BMW в борьбе за титул Лучшего автомобиля в Европе

Ранее мы писали Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец» Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: ... Читать далее

На церемонии, состоявшейся в рамках Женевского международного автосалона (GIMS) вечером 26 февраля, «Автомобилем 2024 года» провозгласили новый электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech. Он набрал 329 баллов, 22 члена жюри (из 58) назвали его лучшим из 7 финалистов. Нынешняя награда стала седьмой для автомобилей Renault за всю 61-летнюю историю вручения еCOTY.

Вторым стал BMW 5-Series который уступил Renault Scenic лишь 21 балл, лучшим его назвали 19 членов жюри. Третье место досталось новому Peugeot 3008, который набрал 197 баллов, только три члена жюри признали его лучшим среди остальных финалистов.

Фото: caroftheyear.org

Корейский кроссовер Kia EV9, который уже успел в 2024 году собрать ряд громких титулов, включая звание лучшего кроссовера США, набрал в Европе всего 190 баллов. Шведский Volvo EX30 довольствовался пятым местом (168), китайский BYD Seal стал шестым (131 балл). Замыкает список финалистов японский кроссовер Toyota C-HR (127). Интересно, что в этом году четверо из семи финалистов европейской премии «Автомобиль года» были чистыми электрокарами, а остальные трое имели полностью электрические и/или гибридные версии.

Упомянутые модели: Renault Scenic

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