Renault обошел BMW в борьбе за титул Лучшего автомобиля в Европе
Фото: Renault
Вторым стал BMW 5-Series который уступил Renault Scenic лишь 21 балл, лучшим его назвали 19 членов жюри. Третье место досталось новому Peugeot 3008, который набрал 197 баллов, только три члена жюри признали его лучшим среди остальных финалистов.
Корейский кроссовер Kia EV9, который уже успел в 2024 году собрать ряд громких титулов, включая звание лучшего кроссовера США, набрал в Европе всего 190 баллов. Шведский Volvo EX30 довольствовался пятым местом (168), китайский BYD Seal стал шестым (131 балл). Замыкает список финалистов японский кроссовер Toyota C-HR (127). Интересно, что в этом году четверо из семи финалистов европейской премии «Автомобиль года» были чистыми электрокарами, а остальные трое имели полностью электрические и/или гибридные версии.
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15.05.2020, 12:59
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24.02.2019, 20:41
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Цели покупки автомобиля могут быть самыми разными, будь то подчеркнуть статус или отвезти на дачу рассаду. Как правило, вторая машина в семье выбирается по принципу максимальной практичности при ограниченном бюджете. Читать далее
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27.02.2024, 08:53
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