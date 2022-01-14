Renault оставил свои автомобили без «автомата»
Наиболее интересные изменения произошли в прайс-листах Logan, Logan Stepway и Sandero Stepway. В 2022 году из них исчезли версии с 1,6-литровым мотором (102 л.с.) и 4-диапазонной АКПП. Теперь обычный Logan предлагается только с «механикой» (от 776 000 рублей), а Stepway-версии – с МКПП (от 928 000 рублей за седан и от 974 000 рублей за хэтчбек) и вариатором CVT (от 1 023 000 рублей за седан и от 1 069 000 рублей за хэтчбек). Версий с классическим «автоматом» теперь нет ни у одной модели Renault в России.
Предыдущий раз Renault Logan и Sandero дорожали в конце декабря: тогда цены выросли на 15 – 20 тысяч рублей (плюс 1,6 – 2,2 процента). За весь 2021 год модели прибавили в цене от 87 000 до 184 000 рублей. Летом 2022 года в продажу должен поступить седан Renault Logan и Sandero Stepway третьего поколения, сборку которых наладят на АвтоВАЗе.
- 1 050 000 РRenault Logan 2019 в Москве
- 1 130 000 РRenault Logan 2019 в Москве
- 530 000 РRenault Logan 2015 в Москве
- 1 150 000 РRenault Sandero 2019 в Москве
- 890 000 РRenault Logan 2017 в Москве
- 900 000 РRenault Sandero 2015 в Москве
- 1 099 000 РRenault Sandero Stepway 2020 в Москве
- 1 140 000 РRenault Sandero 2020 в Москве
- 1 080 000 РRenault Sandero 2020 в Москве
- 349 000 РRenault Sandero 2011 в Москве
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