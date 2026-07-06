Ни одного китайца на конвейере: как Renault борется за полную технологическую независимость

6 июля 2026, 08:53
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault неожиданно обозначила жесткую позицию: компания не допустит сборку китайских автомобилей на своих европейских предприятиях. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на конкуренцию в ЕС. Что стоит за этим шагом и каковы его последствия - объясняем подробно.
Для российских автолюбителей новости о стратегических решениях европейских концернов всегда важны: они напрямую влияют на доступность технологий, конкуренцию и даже цены на вторичном рынке. На этот раз Renault выступила с неожиданно жестким заявлением, которое может изменить расстановку сил в европейском автопроме и отразиться на глобальных тенденциях.
Генеральный директор Renault Франсуа Прово четко дал понять: компания не намерена предоставлять свои европейские заводы для выпуска автомобилей китайских брендов. Как сообщает Autonews, топ-менеджер подчеркнул, что французский концерн будет придерживаться собственной стратегии развития и не собирается повторять опыт других европейских производителей, уже открывших двери для китайских партнеров.
Прово отметил, что стратегия Renault под названием Future Ready строится на независимости и развитии собственных технологий. По его словам, концерн не рассматривает возможность новых альянсов с китайскими компаниями в Европе и не планирует запускать производство китайских моделей на своих предприятиях. Такой подход, по мнению руководителя, позволит Renault доказать, что европейский автопроизводитель способен успешно конкурировать без привлечения сторонних платформ и технологий.
В то же время за пределами Европы Renault продолжит сотрудничество с уже существующими партнерами. В частности, компания сохраняет альянс с Nissan и Geely: с японским производителем Renault работает в Индии, а с китайским концерном - в Южной Корее и Бразилии. Кроме того, Прово напомнил о совместном проекте с Ford, где автомобили американской марки, построенные на платформе Renault, полностью сохраняют фирменный стиль и пользовательский опыт Ford.
Интересно, что на фоне растущей конкуренции с китайскими брендами в Европе, многие автогиганты уже начали предоставлять свои мощности для сборки китайских моделей. Однако Renault идет против тренда, делая ставку на собственные разработки и подчеркивая важность технологической независимости. Такой шаг может стать сигналом для других европейских компаний, которые еще не определились со своей позицией по отношению к китайским партнерам.
В ходе общения с журналистами Франсуа Прово также обратился к европейским властям с призывом пересмотреть подход к регулированию отрасли. Он считает, что требования к компактным автомобилям необходимо зафиксировать на текущем уровне минимум на десять лет, чтобы не усложнять доступность машин для покупателей и не ослаблять позиции европейских производителей. По мнению главы Renault, постоянное ужесточение норм приводит к удорожанию автомобилей и снижает их конкурентоспособность на мировом рынке.
Еще одним направлением, которое Renault рассматривает как перспективное, может стать участие в оборонных проектах. Прово уточнил, что речь не идет о загрузке простаивающих заводов - производственных мощностей компании достаточно. Однако участие в подобных инициативах позволит внести вклад в развитие промышленности Европы в условиях растущей геополитической неопределенности.
Стоит отметить, что ситуация на европейском рынке автомобилей остается напряженной. Конкуренция с китайскими брендами усиливается, а многие эксперты считают, что именно открытие европейских заводов для китайских производителей стало одной из причин кризиса в отрасли. Как показал недавний анализ, расширение присутствия китайских автогигантов в ЕС уже меняет правила игры и заставляет европейские компании искать новые пути для сохранения конкурентоспособности.
В заключение важно добавить несколько фактов: Renault остается одним из немногих крупных европейских автопроизводителей, кто открыто заявил о нежелании сотрудничать с китайскими брендами на территории ЕС. Компания продолжает инвестировать в собственные разработки, а ее стратегия направлена на укрепление позиций в условиях жесткой конкуренции. Для российских автомобилистов это может означать, что европейские технологии и модели Renault будут оставаться более аутентичными и независимыми от внешних влияний, что особенно актуально на фоне глобальных изменений в автопроме.
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