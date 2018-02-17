17 февраля 2018, 18:50

Renault открыл в Стокгольме магазин электромобилей

Renault открыл первый шоу-рум электромобилей в крупнейшем торговом центре Стокгольма. Необычный магазин вполне органично смотрится в ТЦ Täby Centrum между сетевыми ритейлерами одежды и нижнего белья.
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Renault открыл в Стокгольме магазин электромобилей Renault Twizy
Renault Twizy
Выпускается с 2015 г.
Новый от 799 000 до 959 000 Р
Магазин будет не только продавать электрокары, но и рассказывать шведским клиентам о преимуществах электрического автотранспорта. Помещение салона разделят на несколько зон. Собственно шоу-рум, в котором будет представлен весь модельный ряд электромобилей Renault, и зал ожидания для клиентов. Кроме того, отдельное место отведут для информационных материалов – о шведском законодательстве, инфраструктуре зарядных станций и условиях приобретения электрокаров. В магазине потенциальным клиентам предложат пройти тест-драйв. Если автомобиль понравится, то его можно будет сразу же и купить. 

В электрическую линейку Renault входят хэтчбек Zoe, фургон Kangaroo Z.E и компакт-кар Twizy. Два и них продаются из в нашей стране. Электрический Kangaroo Z.E с 60-сильным электромотором имеет запас хода 170 километров. Стоимость – от 2 289 000 рублей. А 11-сильный электродвигатель Twizy сможет разогнать ситикар до 80 км/ч. Запас хода электромобиля составляет 100 километров. Стоимость – от 799 000 рублей. В России спрос на электрокары практически равен нулю. Гораздо большей популярностью у отечественных поклонников электрических автомобилей пользуются Tesla и Mitsubishi i-MiEV.
Дизайн и тюнинг Рено Твизи
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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Renault открыл в Стокгольме магазин электромобилей
{{model_6298}}Магазин будет не только продавать электрокары, но и рассказывать шведским клиентам о преимуществах электрического автотранспорта. Помещение салона разделят на несколько зон. Собственно шоу-рум, в котором будет представлен весь модельный ряд электромобилей Renault, и зал ожидания для клиентов. Кроме того, отдельное место отведут для информационных материалов – о шведском законодательстве, инфраструктуре зарядных станций и условиях приобретения электрокаров. В магазине потенциальным клиентам предложат пройти тест-драйв. Если автомобиль понравится, то его можно будет сразу же и купить. В электрическую линейку Renault входят хэтчбек Zoe, фургон Kangaroo Z.E и компакт-кар Twizy. Два и них продаются из в нашей стране. Электрический Kangaroo Z.E с 60-сильным электромотором имеет запас хода 170 километров. Стоимость – от 2 289 000 рублей. А 11-сильный электродвигатель Twizy сможет разогнать ситикар до 80 км/ч. Запас хода электромобиля составляет 100 километров. Стоимость – от 799 000 рублей. В России спрос на электрокары практически равен нулю. Гораздо большей популярностью у отечественных поклонников электрических автомобилей пользуются Tesla и Mitsubishi i-MiEV.
2018-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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