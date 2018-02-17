17 февраля 2018, 18:50
Renault открыл в Стокгольме магазин электромобилей
Renault открыл первый шоу-рум электромобилей в крупнейшем торговом центре Стокгольма. Необычный магазин вполне органично смотрится в ТЦ Täby Centrum между сетевыми ритейлерами одежды и нижнего белья.
Renault Twizy
Выпускается с 2015 г.
Новый от 799 000 до 959 000 Р
В электрическую линейку Renault входят хэтчбек Zoe, фургон Kangaroo Z.E и компакт-кар Twizy. Два и них продаются из в нашей стране. Электрический Kangaroo Z.E с 60-сильным электромотором имеет запас хода 170 километров. Стоимость – от 2 289 000 рублей. А 11-сильный электродвигатель Twizy сможет разогнать ситикар до 80 км/ч. Запас хода электромобиля составляет 100 километров. Стоимость – от 799 000 рублей. В России спрос на электрокары практически равен нулю. Гораздо большей популярностью у отечественных поклонников электрических автомобилей пользуются Tesla и Mitsubishi i-MiEV.
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