Renault переименует два своих больших кроссовера
Как выяснили журналисты французского издания L’argus, со сменой поколения оба названия, Kadjar и Koleos, предадут забвению, чтобы начать все с чистого листа и избежать негативных ассоциаций. Разработка обеих моделей уже идет полным ходом. Новый Kadjar фигурирует под внутренним индексом HHN, а новый Koleos – DHN. Первый вновь разделит шасси с новым Nissan Qashqai, но получит полностью оригинальный кузов. Флагманский кроссовер станет преемником не только Koleos, но и минивена Espace, поэтому получит вместительный трехрядный салон.
Кроме того, в 2024 году в европейском модельном ряду Renault появится третья новинка – купеобразный кроссовер с кодом RHN, у которого сейчас нет аналога. Все три родственных паркетника будут собирать на испанском заводе марки, где сейчас выпускают Kadjar.
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