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3 октября 2019, 00:01

Renault перевел Logan на газ

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На проходящем в эти дни Петербургском международном газовом форуме компания Renault представила специальную битопливную версию Logan CNG. Пока новинка имеет статус прототипа. Компания изучает интерес со стороны потенциальных покупателей.
Renault перевел Logan на газ

 

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Седан Renault Logan CNG – продукт совместной работы французских специалистов и тольяттинской Группы компаний АТС («Альтернативные топливные системы»). За плечами последней опыт работы с АвтоВАЗом и как результат – битопливные версии Vesta и Largus. «Логаны» для российского рынка также собирают на мощностях Волжского автозавода, поэтому новый проект выглядит вполне логичным продолжением сотрудничества.

Renault Logan CNG построен на базе комплектации Life с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Именно эта версия наиболее востребована для коммерческих перевозок. Автомобиль получил газобаллонную установку, предназначенную для работы на сжатом природном газе (метане). Как и на большинстве аналогичных автомобилей, при запуске мотор потребляет бензин, затем автоматически переключается на метан, а когда газ заканчивается – вновь переходит на бензин.

Главное преимущество версии CNG – экономичность. Затраты на топливо при работе на сжатом газе сокращаются втрое. Одновременно увеличивается запас хода без дозаправки. С помощью прототипа Renault планирует изучить реакцию на новинку со стороны потенциальных покупателей и уже после этого принять решение о возможности серийного производства.

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Renault перевел Logan на газ
{{material_126028}}Седан Renault Logan CNG – продукт совместной работы французских специалистов и тольяттинской Группы компаний АТС («Альтернативные топливные системы»). За плечами последней опыт работы с АвтоВАЗом и как результат – битопливные версии Vesta и Largus. «Логаны» для российского рынка также собирают на мощностях Волжского автозавода, поэтому новый проект выглядит вполне логичным продолжением сотрудничества.Renault Logan CNG построен на базе комплектации Life с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Именно эта версия наиболее востребована для коммерческих перевозок. Автомобиль получил газобаллонную установку, предназначенную для работы на сжатом природном газе (метане). Как и на большинстве аналогичных автомобилей, при запуске мотор потребляет бензин, затем автоматически переключается на метан, а когда газ заканчивается – вновь переходит на бензин.Главное преимущество версии CNG – экономичность. Затраты на топливо при работе на сжатом газе сокращаются втрое. Одновременно увеличивается запас хода без дозаправки. С помощью прототипа Renault планирует изучить реакцию на новинку со стороны потенциальных покупателей и уже после этого принять решение о возможности серийного производства.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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