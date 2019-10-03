3 октября 2019, 00:01
Renault перевел Logan на газ
- 870
- 0
На проходящем в эти дни Петербургском международном газовом форуме компания Renault представила специальную битопливную версию Logan CNG. Пока новинка имеет статус прототипа. Компания изучает интерес со стороны потенциальных покупателей.
Ранее мы писали
Минэнерго России разработало проект федеральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива». Государство ...Читать далее
Renault Logan CNG построен на базе комплектации Life с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Именно эта версия наиболее востребована для коммерческих перевозок. Автомобиль получил газобаллонную установку, предназначенную для работы на сжатом природном газе (метане). Как и на большинстве аналогичных автомобилей, при запуске мотор потребляет бензин, затем автоматически переключается на метан, а когда газ заканчивается – вновь переходит на бензин.
Главное преимущество версии CNG – экономичность. Затраты на топливо при работе на сжатом газе сокращаются втрое. Одновременно увеличивается запас хода без дозаправки. С помощью прототипа Renault планирует изучить реакцию на новинку со стороны потенциальных покупателей и уже после этого принять решение о возможности серийного производства.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Только муд... думают, что днём дальний не слепит... Ярким солнцем в глаза не прилетало?!
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве