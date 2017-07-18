18 июля 2017, 15:52

Renault планирует выпуск конкурента Porsche, Jaguar и Mercedes-Benz

Французский автопроизводитель обнародовал свои планы о выпуске премиального кроссовера под брендом Alpine. По предварительным прогнозам специалистов компании, новинка сможет конкурировать с такими моделями, как Porsche Macan, Jaguar F-Pace и другими люксовыми представителями сегмента SUV.
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Новинка должна выйти на рынок к 2019 году. Создатели новой модели планируют использовать в дизайне и техническом оснащении разработки партнеров - Nissan, Mercedes-Benz и Infiniti. Отвечая требованиям рынка, инженеры разработают целую линейку силовых агрегатов, которая будет включать дизельные двигатели, гибридные «моторы» и электрические установки. В топливном варианте исполнения под капотом будет размещен турбированный 1,8-литровый двигатель V4, генерирующий мощность 300 «лошадей».

Премиальный кроссовер будет разработан на одной из платформ альянса Renault-Nissan. Не исключено, что инженеры используют архитектуру кроссовера Mercedes-Benz и Infiniti. Покупатели смогут выбирать между задним и полным приводом.

Ожидается, что стоимость автомобиля будет стартовать с отметки в 50 000 долларов.

Новинки и концепт кары Рено

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Комментарии
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Renault планирует выпуск конкурента Porsche, Jaguar и Mercedes-Benz
{{material_119979}}Новинка должна выйти на рынок к 2019 году. Создатели новой модели планируют использовать в дизайне и техническом оснащении разработки партнеров - Nissan, Mercedes-Benz и Infiniti. Отвечая требованиям рынка, инженеры разработают целую линейку силовых агрегатов, которая будет включать дизельные двигатели, гибридные «моторы» и электрические установки. В топливном варианте исполнения под капотом будет размещен турбированный 1,8-литровый двигатель V4, генерирующий мощность 300 «лошадей».Премиальный кроссовер будет разработан на одной из платформ альянса Renault-Nissan. Не исключено, что инженеры используют архитектуру кроссовера Mercedes-Benz и Infiniti. Покупатели смогут выбирать между задним и полным приводом.Ожидается, что стоимость автомобиля будет стартовать с отметки в 50 000 долларов.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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