18 июля 2017, 15:52
Renault планирует выпуск конкурента Porsche, Jaguar и Mercedes-Benz
Французский автопроизводитель обнародовал свои планы о выпуске премиального кроссовера под брендом Alpine. По предварительным прогнозам специалистов компании, новинка сможет конкурировать с такими моделями, как Porsche Macan, Jaguar F-Pace и другими люксовыми представителями сегмента SUV.
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Премиальный кроссовер будет разработан на одной из платформ альянса Renault-Nissan. Не исключено, что инженеры используют архитектуру кроссовера Mercedes-Benz и Infiniti. Покупатели смогут выбирать между задним и полным приводом.
Ожидается, что стоимость автомобиля будет стартовать с отметки в 50 000 долларов.
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12.03.2017, 20:00
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Комментарии пользователей
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