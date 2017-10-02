2 октября 2017, 14:33
Renault планирует выпуск «заряженных» кроссоверов
Подразделение Renault Sport рассматривает возможность выпуска «злых» версий кроссоверов марки. По предварительным данным, приставку RS получат модели Captur, Koleos и Kadjar.
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Озвученные планы компании подразумевают внушительный объем работ, которые позволят достичь оптимального баланса между мощностью и управляемостью. Только это может обеспечить конкурентоспособность на рынке «заряженных» паркетников. Для самого Ратти образцом является кроссовер Porsche Macan.
Скорее всего, «злые» кроссоверы от французского производителя появятся на рынке в течение ближайших нескольких лет. В настоящее время последней разработкой Renault Sport является Megane RS, представленный на Франкфуртском автосалоне. Модель получила 280-сильный турбированный двигатель, роботизированную коробку передач и полноуправляемое шасси.
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