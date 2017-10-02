2 октября 2017, 14:33

Renault планирует выпуск «заряженных» кроссоверов

Подразделение Renault Sport рассматривает возможность выпуска «злых» версий кроссоверов марки. По предварительным данным, приставку RS получат модели Captur, Koleos и Kadjar.
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  Renault планирует выпуск «заряженных» кроссоверов Renault Renault планирует выпуск «заряженных» кроссоверов
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Эту информацию обнародовал Патрис Ратти, управляющий директор Renault Sport. По мнению руководителя, клиенты компании вполне готовы к выпуску «заряженных» кроссоверов, так как продажи в сегменте SUV неуклонно растут. В качестве примера топ-менеджер упоминает о моделях Porsche и Maserati, сообщая, что «горячие» Renault будут предлагаться по гораздо более доступной цене. Но сначала компании предстоит убедиться, что все автомобили технически готовы к модификациям спортивного подразделения.

Озвученные планы компании подразумевают внушительный объем работ, которые позволят достичь оптимального баланса между мощностью и управляемостью. Только это может обеспечить конкурентоспособность на рынке «заряженных» паркетников. Для самого Ратти образцом является кроссовер Porsche Macan.

Скорее всего, «злые» кроссоверы от французского производителя появятся на рынке в течение ближайших нескольких лет. В настоящее время последней разработкой Renault Sport является Megane RS, представленный на Франкфуртском автосалоне. Модель получила 280-сильный турбированный двигатель, роботизированную коробку передач и полноуправляемое шасси.

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У знакомого Рено, вроде не жалуется..
Alex098
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| Кому: Dima у меня была такая хрень но при этом и спиральки горела на телеке , проблема была в датчике был обломлен провод датчик стоит прям на движке сразу за стартером типа лямдика...
Виталий
Форум Renault Scenic
Я когда покупал машину, то выбирал между шевроле авео и рено сцеником. Машины приблизительного одного класса и при этом по цене отличались буквально на копейки. Выбрал сценика, потому что он мне показался более вместительным и надежным, всё-таки рено. На данной машине уже езжу более четырех лет и могу ...
Александр Пан
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Renault планирует выпуск «заряженных» кроссоверов
{{material_120937}}Эту информацию обнародовал Патрис Ратти, управляющий директор Renault Sport. По мнению руководителя, клиенты компании вполне готовы к выпуску «заряженных» кроссоверов, так как продажи в сегменте SUV неуклонно растут. В качестве примера топ-менеджер упоминает о моделях Porsche и Maserati, сообщая, что «горячие» Renault будут предлагаться по гораздо более доступной цене. Но сначала компании предстоит убедиться, что все автомобили технически готовы к модификациям спортивного подразделения.Озвученные планы компании подразумевают внушительный объем работ, которые позволят достичь оптимального баланса между мощностью и управляемостью. Только это может обеспечить конкурентоспособность на рынке «заряженных» паркетников. Для самого Ратти образцом является кроссовер Porsche Macan.Скорее всего, «злые» кроссоверы от французского производителя появятся на рынке в течение ближайших нескольких лет. В настоящее время последней разработкой Renault Sport является Megane RS, представленный на Франкфуртском автосалоне. Модель получила 280-сильный турбированный двигатель, роботизированную коробку передач и полноуправляемое шасси.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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