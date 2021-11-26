Renault показал, какими будут автомобили через 60 лет
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Корпус шоу-кара выполнен из углеродного волокна и внешне очень напоминает классическую модель. Только вместо колес у него четыре двухлопастных винта, которые превращают автомобиль в большой одноместный квадрокоптер. Каждый из винтов может генерировать до 95 килограммов вертикальной тяги, что в сумме равно 380 килограммов. Дверей у Renault Air 4 нет, а для того чтобы забраться внутрь надо откинуть весь кузов целиком.
Необычный Renault Air 4 может разгоняться до 26 м/с (94 км/ч) относительно земли и летать на высоте до 700 метров со скоростью взлета 14 м/с (50 км/ч). Однако сейчас по соображениям безопасности эта скорость ограничена на отметке 4 м/с (14 км/ч). Питаются винты от литий-полимерных аккумуляторов емкостью 22 000 мА-ч. Вживую увидеть новинку можно будет уже на следующей неделе, в ателье Renault на Елисейских полях.
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