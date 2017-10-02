2 октября 2017, 18:10
Renault по-новому оформит дилерские центры
Российские дилерские центры Renault получат новое оформление и концепцию. Производитель приступил ко второму этапу глобального ребрендинга своей сети по всему миру – редизайну экстерьера.
Ранее мы писали
Французский автопроизводитель намерен серьезно изменить модельный ряд, представленный российским покупателям ...Читать далее
Дилерский центр отныне совмещает в себе 3 основные функции: служит витриной новостей бренда, информируя о сервисных кампаниях и запуске новых продуктов, выступает в качестве шоу-рума, является гостеприимным пространством. Также пространство помогает лучше отразить историю и ценности бренда Renault.
Экстерьер включает в себя просматриваемую со всех сторон уличную экспозицию модельного ряда, обновленный фасад, легко узнаваемые элементы бренда и оригинальную ночную подсветку. Акцент сделан на новых моделях, при этом посетители могут сразу получить максимально полную информацию о новинках и записаться на тест-драйв.
Читайте по теме
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Renault показал, как надо «разогревать» лед
12.03.2017, 20:00
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Читайте по теме
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
ТОП-5 самых продаваемых в России хэтчбеков
24.04.2017, 20:57
Renault показал, как надо «разогревать» лед
12.03.2017, 20:00
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У знакомого Рено, вроде не жалуется..
| Кому: Dima у меня была такая хрень но при этом и спиральки горела на телеке , проблема была в датчике был обломлен провод датчик стоит прям на движке сразу за стартером типа лямдика...
Я когда покупал машину, то выбирал между шевроле авео и рено сцеником. Машины приблизительного одного класса и при этом по цене отличались буквально на копейки. Выбрал сценика, потому что он мне показался более вместительным и надежным, всё-таки рено. На данной машине уже езжу более четырех лет и могу ...
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное