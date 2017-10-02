2 октября 2017, 18:10

Renault по-новому оформит дилерские центры

Российские дилерские центры Renault получат новое оформление и концепцию. Производитель приступил ко второму этапу глобального ребрендинга своей сети по всему миру – редизайну экстерьера.
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До конца этого года планируется переоформить еще 19 дилерских центров, а к 2020 году будет модернизирована вся сеть. При этом оформление внутреннего пространства дилерских центров в соответствии с концепцией Renault Store на данный момент практически завершено.

Дилерский центр отныне совмещает в себе 3 основные функции: служит витриной новостей бренда, информируя о сервисных кампаниях и запуске новых продуктов, выступает в качестве шоу-рума, является гостеприимным пространством. Также пространство помогает лучше отразить историю и ценности бренда Renault.

Экстерьер включает в себя просматриваемую со всех сторон уличную экспозицию модельного ряда, обновленный фасад, легко узнаваемые элементы бренда и оригинальную ночную подсветку. Акцент сделан на новых моделях, при этом посетители могут сразу получить максимально полную информацию о новинках и записаться на тест-драйв.

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Отзывы по теме
Форум Renault Premium
У знакомого Рено, вроде не жалуется..
Alex098
Форум Renault Magnum
| Кому: Dima у меня была такая хрень но при этом и спиральки горела на телеке , проблема была в датчике был обломлен провод датчик стоит прям на движке сразу за стартером типа лямдика...
Виталий
Форум Renault Scenic
Я когда покупал машину, то выбирал между шевроле авео и рено сцеником. Машины приблизительного одного класса и при этом по цене отличались буквально на копейки. Выбрал сценика, потому что он мне показался более вместительным и надежным, всё-таки рено. На данной машине уже езжу более четырех лет и могу ...
Александр Пан
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Renault по-новому оформит дилерские центры
{{material_120839}} До конца этого года планируется переоформить еще 19 дилерских центров, а к 2020 году будет модернизирована вся сеть. При этом оформление внутреннего пространства дилерских центров в соответствии с концепцией Renault Store на данный момент практически завершено.Дилерский центр отныне совмещает в себе 3 основные функции: служит витриной новостей бренда, информируя о сервисных кампаниях и запуске новых продуктов, выступает в качестве шоу-рума, является гостеприимным пространством. Также пространство помогает лучше отразить историю и ценности бренда Renault. Экстерьер включает в себя просматриваемую со всех сторон уличную экспозицию модельного ряда, обновленный фасад, легко узнаваемые элементы бренда и оригинальную ночную подсветку. Акцент сделан на новых моделях, при этом посетители могут сразу получить максимально полную информацию о новинках и записаться на тест-драйв.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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