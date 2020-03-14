14 марта 2020, 18:40
Renault повышает цены в связи с обвалом рубля
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Российский офис Renault принял решение скорректировать цены на новые автомобили на фоне колебаний курса рубля. Повышение будет в большей степени символическим. Цены вырастут в среднем на 1,14%.
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По словам сотрудника Renault, цены уже скорректированы. Прибавка составила в среднем 1,14%. До сих пор самый доступный автомобиль марки - седан Renault Logan стоил минимум 596 900 рублей. За самый дорогой - Renault Arkana, в топовой полноприводной комплектации Prime просили минимум 1 555 000 рублей.
Ранее и другие автопроизводители заявляли о возможно повышении цен после обвала рубля. АвтоВАЗ, УАЗ, Nissan и концерн PSA Group пока ждут, чем закончатся колебания курса. Эксперты говорят, что резких скачков цен не будет, но в перспективе стоимость новых автомобилей может увеличиться до конца 2020 года на 10%. Как отмечают в ТАСС, в последнее время автосалоны фиксируют наплыв посетителей.
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Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
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