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14 марта 2020, 18:40

Renault повышает цены в связи с обвалом рубля

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Российский офис Renault принял решение скорректировать цены на новые автомобили на фоне колебаний курса рубля. Повышение будет в большей степени символическим. Цены вырастут в среднем на 1,14%.
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Последние несколько дней в российский автосалонах наблюдается примерно такая же картина, как в декабре 2014 ...
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Как сообщили журналистам ТАСС в российском представительстве Renault, цены на автомобили решено пересмотреть исходя из сложившейся экономической ситуации. Большинство представленных у нас моделей французской марки собираются в России. Поэтому удастся избежать существенного увеличения стоимости из-за резкого падения курса рубля.

По словам сотрудника Renault, цены уже скорректированы. Прибавка составила в среднем 1,14%. До сих пор самый доступный автомобиль марки - седан Renault Logan стоил минимум 596 900 рублей. За самый дорогой - Renault Arkana, в топовой полноприводной комплектации Prime просили минимум 1 555 000 рублей.

Ранее и другие автопроизводители заявляли о возможно повышении цен после обвала рубля. АвтоВАЗ, УАЗ, Nissan и концерн PSA Group пока ждут, чем закончатся колебания курса. Эксперты говорят, что резких скачков цен не будет, но в перспективе стоимость новых автомобилей может увеличиться до конца 2020 года на 10%. Как отмечают в ТАСС, в последнее время автосалоны фиксируют наплыв посетителей. 

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Отзывы по теме
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Цитата:| Кому: bil62
Мария Назарова
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Renault повышает цены в связи с обвалом рубля
{{material_129252}}Как сообщили журналистам ТАСС в российском представительстве Renault, цены на автомобили решено пересмотреть исходя из сложившейся экономической ситуации. Большинство представленных у нас моделей французской марки собираются в России. Поэтому удастся избежать существенного увеличения стоимости из-за резкого падения курса рубля.По словам сотрудника Renault, цены уже скорректированы. Прибавка составила в среднем 1,14%. До сих пор самый доступный автомобиль марки - седан Renault Logan стоил минимум 596 900 рублей. За самый дорогой - Renault Arkana, в топовой полноприводной комплектации Prime просили минимум 1 555 000 рублей.Ранее и другие автопроизводители заявляли о возможно повышении цен после обвала рубля. АвтоВАЗ, УАЗ, Nissan и концерн PSA Group пока ждут, чем закончатся колебания курса. Эксперты говорят, что резких скачков цен не будет, но в перспективе стоимость новых автомобилей может увеличиться до конца 2020 года на 10%. Как отмечают в ТАСС, в последнее время автосалоны фиксируют наплыв посетителей. 
2020-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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