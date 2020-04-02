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2 апреля 2020, 09:20

Renault повысила цены на 2%

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Российский офис Renault сообщил о повышении цен на весь модельный ряд с 1 апреля 2020 года. В онлайн шоуруме в ближайшие дни приобрести автомобиль можно будет по старой цене. Цифры в прайс-листах не изменятся до 12 апреля.
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Подорожание автомобилей Renault оказалось чуть более существенным, чем было объявлено ранее. Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Renault, c 1 апреля цены выросли чуть более чем на 2%. При этом в онлайн шоуруме цены «заморозят» до 12 апреля, поэтому заказать автомобиль на сайте будет выгоднее.

В середине марта компания сообщила, что ослабление курса рубля вынуждает ее увеличить цены на 1,14%. Видимо ситуация оказалась сложнее, и цифры выросли более серьезно. Несмотря на глубокую локализацию производства, на ценообразование оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков.

Автомобили Renault занимают четвертую строчку по объемам продаж в России, пропуская вперед лишь Lada, Kia и Hyundai. По данным АЕБ, в феврале бестселлером марки стал седан Logan, который разошелся тиражом 2,66 тыс. экземпляров. На втором и третьем местах с минимальным отрывом друг от друга идут кроссовер Duster (2 043 экз.) и хэтчбек Sandero (2 019 экз.).

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Carboy
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
Wahaebiev
какого производителя плёнки выбрать?
Классное авто! Ваше желание понятно, такую машину надо упаковывать в антигравийную плёнку обязательно, а выбрать советую F-performance furious, по мне так она лучшая по цене и качеству. Сам на свою ласточку заказывал, и за полтора года не пожелтела, не помутнела.
Юрий Иншаков
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Борис
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Renault повысила цены на 2%
{{material_129289}}Подорожание автомобилей Renault оказалось чуть более существенным, чем было объявлено ранее. Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Renault, c 1 апреля цены выросли чуть более чем на 2%. При этом в онлайн шоуруме цены «заморозят» до 12 апреля, поэтому заказать автомобиль на сайте будет выгоднее.В середине марта компания сообщила, что ослабление курса рубля вынуждает ее увеличить цены на 1,14%. Видимо ситуация оказалась сложнее, и цифры выросли более серьезно. Несмотря на глубокую локализацию производства, на ценообразование оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков.Автомобили Renault занимают четвертую строчку по объемам продаж в России, пропуская вперед лишь Lada, Kia и Hyundai. По данным АЕБ, в феврале бестселлером марки стал седан Logan, который разошелся тиражом 2,66 тыс. экземпляров. На втором и третьем местах с минимальным отрывом друг от друга идут кроссовер Duster (2 043 экз.) и хэтчбек Sandero (2 019 экз.).
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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