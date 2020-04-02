2 апреля 2020, 09:20
Renault повысила цены на 2%
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Российский офис Renault сообщил о повышении цен на весь модельный ряд с 1 апреля 2020 года. В онлайн шоуруме в ближайшие дни приобрести автомобиль можно будет по старой цене. Цифры в прайс-листах не изменятся до 12 апреля.
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В середине марта компания сообщила, что ослабление курса рубля вынуждает ее увеличить цены на 1,14%. Видимо ситуация оказалась сложнее, и цифры выросли более серьезно. Несмотря на глубокую локализацию производства, на ценообразование оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков.
Автомобили Renault занимают четвертую строчку по объемам продаж в России, пропуская вперед лишь Lada, Kia и Hyundai. По данным АЕБ, в феврале бестселлером марки стал седан Logan, который разошелся тиражом 2,66 тыс. экземпляров. На втором и третьем местах с минимальным отрывом друг от друга идут кроссовер Duster (2 043 экз.) и хэтчбек Sandero (2 019 экз.).
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
Классное авто! Ваше желание понятно, такую машину надо упаковывать в антигравийную плёнку обязательно, а выбрать советую F-performance furious, по мне так она лучшая по цене и качеству. Сам на свою ласточку заказывал, и за полтора года не пожелтела, не помутнела.
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
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