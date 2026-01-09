Чем удивит новый Duster для Индии – неожиданные детали и свежий взгляд

Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой

Renault готовит премьеру нового Duster для Индии. Кроссовер заметно отличается от глобальной версии. Ожидается локальная сборка и особое оснащение. Дата дебюта уже известна. Подробности о новинке держатся в секрете.

Renault готовит премьеру нового Duster для Индии. Кроссовер заметно отличается от глобальной версии. Ожидается локальная сборка и особое оснащение. Дата дебюта уже известна. Подробности о новинке держатся в секрете.

В Индии готовится к выходу совершенно новая версия кроссовера Duster от Renault. Модель, созданная на базе третьего поколения, получила индивидуальные черты, которые отличают ее от привычного глобального варианта. Официальная презентация намечена на 26 января, и уже сейчас интерес к новинке подогревают тизерные материалы.

Внешний облик индийского Duster сразу выдает его самостоятельный характер. Кроссовер сохранил узнаваемые пропорции, но лишился характерных Y-образных дневных ходовых огней, которые стали визитной карточкой глобальной версии. Вместо них дизайнеры выбрали более лаконичные горизонтальные светодиодные полосы. Фары, судя по всему, остались прежними, но общее впечатление от передней части стало более строгим и современным.

Задняя часть автомобиля также не осталась без изменений. Здесь появилась светодиодная полоса, протянувшаяся на всю ширину кузова и объединяющая фонари. На крышке багажника теперь красуется крупный логотип Renault, что подчеркивает принадлежность к бренду и добавляет уверенности в облике машины.

Внутри, по предварительным данным, интерьер будет близок к глобальному Duster и его родственнику Nissan Tekton, который также готовится к выходу на индийский рынок. Архитектура салона сохранит узнаваемые черты, но оснащение будет зависеть от выбранной комплектации. В топовых версиях ожидаются мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, цифровая приборная панель на 7 дюймов, беспроводная зарядка для смартфонов и панорамная крыша. Последний элемент особенно важен для индийских покупателей, которые ценят простор и свет в салоне.

Что касается технической части, на старте продаж индийский Duster будет доступен с бензиновым двигателем. В течение следующего года линейку планируют расширить за счет самозаряжающейся гибридной версии. Точные характеристики пока держатся в секрете, но, скорее всего, моторы будут схожи с теми, что используются на глобальной модели.

Важное отличие индийского Duster - локальная сборка на заводе Renault в Ченнаи. Это решение позволит удержать цену на конкурентном уровне и сделать модель более доступной для местных покупателей. Ожидается, что стоимость новинки составит от 1 до 2 миллионов рупий, что в пересчете на российские рубли составляет примерно 870 тысяч - 1,7 миллиона.

На индийском рынке новый Duster окажется в самом горячем сегменте, где конкуренция невероятно высока. Среди соперников - Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, MG Astor и даже будущий Tata Sierra. Renault явно рассчитывает на успех, делая ставку на узнаваемый дизайн, современное оснащение и привлекательную цену.

Как пишет Российская Газета, интерес к новому Duster в Индии уже сейчас огромен. Местные автолюбители внимательно следят за каждой новостью, а дилеры готовятся к наплыву клиентов после официальной премьеры. Остается только дождаться 26 января, чтобы узнать все подробности о долгожданной новинке.