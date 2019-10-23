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23 октября 2019, 00:01

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

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Фото: Renault
Компания Renault впервые применила водородные технологии на своих автомобилях. Запас хода электрических фургонов Kangoo ZE и Master ZE благодаря водородным топливным элементам увеличился в 3 раза.
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

Фото: Renault

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

Фото: Renault

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

Фото: Renault

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

Фото: Renault

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

Фото: Renault

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

Фото: Renault

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами

Фото: Renault

Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
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В то время как традиционные автомобили, например, Hyundai Nexo и Toyota Mirai, питаются исключительно от водородных топливных ячеек, Renault использует водород для увеличения дальности хода электрокаров. Фургоны Kangoo ZE Hydrogen и Master ZE Hydrogen стали первыми представителями водородной линейки французского автопроизводителя.

Оба фургона теперь доступны как в полностью электрической версии, так и с водородным «довеском», позволяющим увеличить запас хода до 350 километров. Водородная силовая установка генерирует до 10 кВт электроэнергии и подзаряжает аккумуляторные батареи. Второе преимущество использования водорода – заправка водородного бака занимает всего 5 – 10 минут.

Сначала в продажу поступит Renault Kangoo ZE Hydrogen. В салонах европейских дилеров автомобиль появится до конца 2019 года. Цены будут начинать от 48,3 тыс. евро (около 3,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Более крупный Renault Master ZE Hydrogen выйдет на рынок в 2020 году. В дальнейшем технологию могут распространить и на другие модели альянса.

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Отзывы по теме
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Цитата:| Кому: Александр Ну так надо было с ними проехаться и показать проблему. Скорей всего контакт на реле ЭБУ у вас отходит. Машина теряет сигнал и считает себя не заведенной. Копайте в эту сторону. У меня тоже такая же проблема была, по итогу почистил один из контактов и все стало нормально. Я ...
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Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
{{material_127720}}В то время как традиционные автомобили, например, Hyundai Nexo и Toyota Mirai, питаются исключительно от водородных топливных ячеек, Renault использует водород для увеличения дальности хода электрокаров. Фургоны Kangoo ZE Hydrogen и Master ZE Hydrogen стали первыми представителями водородной линейки французского автопроизводителя.Оба фургона теперь доступны как в полностью электрической версии, так и с водородным «довеском», позволяющим увеличить запас хода до 350 километров. Водородная силовая установка генерирует до 10 кВт электроэнергии и подзаряжает аккумуляторные батареи. Второе преимущество использования водорода – заправка водородного бака занимает всего 5 – 10 минут.Сначала в продажу поступит Renault Kangoo ZE Hydrogen. В салонах европейских дилеров автомобиль появится до конца 2019 года. Цены будут начинать от 48,3 тыс. евро (около 3,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Более крупный Renault Master ZE Hydrogen выйдет на рынок в 2020 году. В дальнейшем технологию могут распространить и на другие модели альянса.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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