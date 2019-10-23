23 октября 2019, 00:01
Renault представил первые автомобили с водородными топливными элементами
- 804
- 0
Фото: Renault
Компания Renault впервые применила водородные технологии на своих автомобилях. Запас хода электрических фургонов Kangoo ZE и Master ZE благодаря водородным топливным элементам увеличился в 3 раза.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Ранее мы писали
На проходящем в эти дни Петербургском международном газовом форуме компания Renault представила специальную ...Читать далее
Оба фургона теперь доступны как в полностью электрической версии, так и с водородным «довеском», позволяющим увеличить запас хода до 350 километров. Водородная силовая установка генерирует до 10 кВт электроэнергии и подзаряжает аккумуляторные батареи. Второе преимущество использования водорода – заправка водородного бака занимает всего 5 – 10 минут.
Сначала в продажу поступит Renault Kangoo ZE Hydrogen. В салонах европейских дилеров автомобиль появится до конца 2019 года. Цены будут начинать от 48,3 тыс. евро (около 3,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Более крупный Renault Master ZE Hydrogen выйдет на рынок в 2020 году. В дальнейшем технологию могут распространить и на другие модели альянса.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Александр Ну так надо было с ними проехаться и показать проблему. Скорей всего контакт на реле ЭБУ у вас отходит. Машина теряет сигнал и считает себя не заведенной. Копайте в эту сторону. У меня тоже такая же проблема была, по итогу почистил один из контактов и все стало нормально. Я ...
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
КОЛЁСА ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ КУЗОВ ОЦИНКОВАННЫЙ РЕМНИ РОЛИКИ ВСЕ ЗАМЕНЕНЫ МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ И ВМЕСТИ МАЯ ХОРОША ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве