Renault представил в Индии кроссоверы Мстителей
Компания Renault India совместно с Marvel подготовила две специальных версии компактного кроссовера Kwid: Железный человек и Капитан Америка. Автомобили предназначены для индийского рынка и уже доступны к предзаказу.
Выпуск спец.версий Renault Kwid в Индии – это еще одна из примет глобализации и экспансии западной культуры. Когда блокбастер выходит в прокат, его герои обретают всемирную популярность. В Индии самыми любимыми героями Marvel стали Железный Человек и Капитан Америка. Поэтому именно им посвятили дизайн двух компактных кроссоверов Kwid. Автомобили получились яркими и запоминающимися.
Версия Iron Man выполнена фирменных красно-золотых цветах Железного Человека. Красный кузов с золотыми акцентами на крыльях, дверях, капоте и решетке радиатора. Внутри золотой набалдашник селектора коробки и золотая прострочка черных кожаных кресел. Автомобиль Капитана Америка окрашен в белый цвет, а на капоте красуется сине-красный супергеройский щит со звездой. В салоне – красные акценты на ручке КПП и сидениях.
К сожалению, от Мстителей Renault Kwid Super Hero Edition достался только яркий дизайн. Под капотом у него 1,0-литровым бензиновый двигатель мощностью 67 л.с. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика», «автомат» предлагается в виде опции. Автомобили комплектуются 13-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном и навигацией.
Это уже не первый опыт сотрудничества автопроизводителей с киностудиями. Ранее Nissan выпустил спецверсии по мотивам «Звездных войн», Chevrolet вдохновляют «Трансформеры», а Fiat Chrysler Automobiles сотрудничает с «Форсажем». Официальные продажи Renault Kwid Super Hero Edition начнутся после выхода на экраны «Мстители: Война бесконечности» в апреле 2018 года. В Россию Kwid пока не поставляется, хотя разговоры об этом идут уже, как минимум, пару лет.
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