25 февраля 2020, 00:01
Renault представляет электрический Twingo Z.E.
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Вслед за обновленным хэтчбеком Twingo компания Renault представила полностью электрическую версию с индексом Z.E. (от «Zero Emission») с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Место турбомотора занял электродвигатель мощностью 81 л.с. и 160 Нм максимального момента.
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Силовую установку Twingo Z.E. делит с немецким Smart EQ ForFour нового поколения. Электромотор выдает 81 силу и 160 Нм пикового момента. Автомобиль не претендует на звание рекордсмена Нюрбургринга. Его роль – недорогой электрокар для города. Отсюда и динамические характеристики: разгон с места до 50 км/ч равен 4 секундам, а максимальная скорость не превышает 135 км/ч.
Twingo Z.E. станет седьмой электрической моделью Renault и расположится между Twizy и Zoe. Его основные конкуренты: Skoda Citigo е IV, Volswagen е-up! и Seat Mii Electric. Емкости батареи (22 кВт-ч) хватает на 180 километров без подзарядки (по циклу WLTP). Для сравнения электрокар Skoda может проехать максимум 265 км, Volswagen – 256 км, а Seat -259 км. Соплатформенный Smart EQ ForFour с батареей на 17,6 кВт-ч проезжает 153 км по очень оптимистичному циклу NEDC.
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