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25 февраля 2020, 00:01

Renault представляет электрический Twingo Z.E.

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Вслед за обновленным хэтчбеком Twingo компания Renault представила полностью электрическую версию с индексом Z.E. (от «Zero Emission») с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Место турбомотора занял электродвигатель мощностью 81 л.с. и 160 Нм максимального момента.
Renault представляет электрический Twingo Z E

 

Renault представляет электрический Twingo Z E

 

Renault представляет электрический Twingo Z E

 

Renault представляет электрический Twingo Z E

 

Renault представляет электрический Twingo Z E

 

Renault представляет электрический Twingo Z E

 

Renault представляет электрический Twingo Z E

 

Renault представляет электрический Twingo Z E
Renault представляет электрический Twingo Z E
Renault представляет электрический Twingo Z E
Renault представляет электрический Twingo Z E
Renault представляет электрический Twingo Z E
Renault представляет электрический Twingo Z E
Renault представляет электрический Twingo Z E
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Премьера рестайлингового семейства Renault Twingo состоялась в конце января 2020 года. Месяц спустя французская компания представила электрическую модификацию Twingo Z.E. Внешне электрокар полностью идентичен своим «собратьям» с ДВС. Отличить его можно только по голубым акцентам на фальшрадиаторной решетке и шильдикам с голубыми буквами «Z.E.»

Силовую установку Twingo Z.E. делит с немецким Smart EQ ForFour нового поколения. Электромотор выдает 81 силу и 160 Нм пикового момента. Автомобиль не претендует на звание рекордсмена Нюрбургринга. Его роль – недорогой электрокар для города. Отсюда и динамические характеристики: разгон с места до 50 км/ч равен 4 секундам, а максимальная скорость не превышает 135 км/ч.

Twingo Z.E. станет седьмой электрической моделью Renault и расположится между Twizy и Zoe. Его основные конкуренты: Skoda Citigo е IV, Volswagen е-up! и Seat Mii Electric. Емкости батареи (22 кВт-ч) хватает на 180 километров без подзарядки (по циклу WLTP). Для сравнения электрокар Skoda может проехать максимум 265 км, Volswagen – 256 км, а Seat -259 км. Соплатформенный Smart EQ ForFour с батареей на 17,6 кВт-ч проезжает 153 км по очень оптимистичному циклу NEDC.

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Отзывы по теме
Отзыв о Renault Twingo 2001 года
Машина заслуживает уважения, без особых колебаний и преувеличения! Не смотря на свой неординарный внешний вид комфортная и неприхотлива. Купил её уже поддержанной с пробегом в 80000 км и за два года добавил на спидометр 120000. За все время мотор, в котором регулярно менялось масло, зарекомендовал себя ...
keyone
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: bil62
Мария Назарова
Форум Renault Premium
Подскажите пожалуйста, лопнула трубка от ресивера на рено премиум DXI 2008 ГОДА коробка автомат, пропали тормоза и перестали переключать передачи что может быть?
Вадим
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Renault представляет электрический Twingo Z.E.
{{material_125565}}Премьера рестайлингового семейства Renault Twingo состоялась в конце января 2020 года. Месяц спустя французская компания представила электрическую модификацию Twingo Z.E. Внешне электрокар полностью идентичен своим «собратьям» с ДВС. Отличить его можно только по голубым акцентам на фальшрадиаторной решетке и шильдикам с голубыми буквами «Z.E.»Силовую установку Twingo Z.E. делит с немецким Smart EQ ForFour нового поколения. Электромотор выдает 81 силу и 160 Нм пикового момента. Автомобиль не претендует на звание рекордсмена Нюрбургринга. Его роль – недорогой электрокар для города. Отсюда и динамические характеристики: разгон с места до 50 км/ч равен 4 секундам, а максимальная скорость не превышает 135 км/ч.Twingo Z.E. станет седьмой электрической моделью Renault и расположится между Twizy и Zoe. Его основные конкуренты: Skoda Citigo е IV, Volswagen е-up! и Seat Mii Electric. Емкости батареи (22 кВт-ч) хватает на 180 километров без подзарядки (по циклу WLTP). Для сравнения электрокар Skoda может проехать максимум 265 км, Volswagen – 256 км, а Seat -259 км. Соплатформенный Smart EQ ForFour с батареей на 17,6 кВт-ч проезжает 153 км по очень оптимистичному циклу NEDC.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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