2 марта 2020, 14:24
Renault представляет концепт-кар Morphoz
- 638
- 0
Фото: Renault
Компания Renault поделилась фотографиями и некоторыми подробностями об электрическом шоу-каре Morphoz, который соединяет в себе элементы седана, кроссовера и четырехдверного купе. В ближайшем будущем его черты можно будет отследить в новых моделях Renault.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Ранее мы писали
Компания Renault представила рестайлинговые седан и универсал Talisman. Автомобиль получил матричные фары ...Читать далее
Концепт-кар можно легко адаптировать с учетом потребностей каждого человека. Он предназначен как для городских поездок, так и для длительных путешествий. В последнем случае автомобиль буквально раздвигается, становится длиннее на 400 мм и обеспечивает более просторный салон и вместительный багажник. В версии City габаритная длина составляет 4,40 м, размер колёсной базы - 2,73 м, а емкости батарей хватает на 400 км. В версии Travel длина увеличивается до 4,8 м, колесная база – до 2,93 м, а дальность хода – до 700 км.
Передние кресла в салоне можно развернуть лицом к пассажирам второго ряда. Разумеется, Morphoz имеет встроенный автопилот 3 уровня, которому можно передать управление при движении по шоссе или в городских пробках. Renault Morphoz открывается простым взмахом руки. В салоне – несколько экранов, сенсорных панелей и интеллектуальная медиасистема, распознающая разговорную речь. Первые серийные автомобили на основе Renault Morphoz обещают представить уже в 2021 году.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: bil62
Подскажите пожалуйста, лопнула трубка от ресивера на рено премиум DXI 2008 ГОДА коробка автомат, пропали тормоза и перестали переключать передачи что может быть?
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве