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2 марта 2020, 14:24

Renault представляет концепт-кар Morphoz

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Фото: Renault
Компания Renault поделилась фотографиями и некоторыми подробностями об электрическом шоу-каре Morphoz, который соединяет в себе элементы седана, кроссовера и четырехдверного купе. В ближайшем будущем его черты можно будет отследить в новых моделях Renault.
Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz

Фото: Renault

Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
Renault представляет концепт кар Morphoz
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Публичная премьера Renault Morphoz должна была пройти на Женевском автосалоне. Отмена выставки вынудила французскую компанию перенести презентацию в интернет. Новый концепт-кар построен на электрической модульной платформе CMF-EV и демонстрирует будущее электрокаров Renault. Само название концепта Morphoz (от англ. Morph – превращаться) свидетельствует о его изменчивой природе. Новая архитектура отличается широкими возможностями трансформации и может предложить разные варианты в зависимости от мощности силовой установки и емкости аккумуляторов.

Концепт-кар можно легко адаптировать с учетом потребностей каждого человека. Он предназначен как для городских поездок, так и для длительных путешествий. В последнем случае автомобиль буквально раздвигается, становится длиннее на 400 мм и обеспечивает более просторный салон и вместительный багажник. В версии City габаритная длина составляет 4,40 м, размер колёсной базы - 2,73 м, а емкости батарей хватает на 400 км. В версии Travel длина увеличивается до 4,8 м, колесная база – до 2,93 м, а дальность хода – до 700 км. 

Передние кресла в салоне можно развернуть лицом к пассажирам второго ряда. Разумеется, Morphoz имеет встроенный автопилот 3 уровня, которому можно передать управление при движении по шоссе или в городских пробках. Renault Morphoz открывается простым взмахом руки. В салоне – несколько экранов, сенсорных панелей и интеллектуальная медиасистема, распознающая разговорную речь. Первые серийные автомобили на основе Renault Morphoz обещают представить уже в 2021 году.

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Цитата:| Кому: bil62
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Renault представляет концепт-кар Morphoz
{{material_129087}}Публичная премьера Renault Morphoz должна была пройти на Женевском автосалоне. Отмена выставки вынудила французскую компанию перенести презентацию в интернет. Новый концепт-кар построен на электрической модульной платформе CMF-EV и демонстрирует будущее электрокаров Renault. Само название концепта Morphoz (от англ. Morph – превращаться) свидетельствует о его изменчивой природе. Новая архитектура отличается широкими возможностями трансформации и может предложить разные варианты в зависимости от мощности силовой установки и емкости аккумуляторов.Концепт-кар можно легко адаптировать с учетом потребностей каждого человека. Он предназначен как для городских поездок, так и для длительных путешествий. В последнем случае автомобиль буквально раздвигается, становится длиннее на 400 мм и обеспечивает более просторный салон и вместительный багажник. В версии City габаритная длина составляет 4,40 м, размер колёсной базы - 2,73 м, а емкости батарей хватает на 400 км. В версии Travel длина увеличивается до 4,8 м, колесная база – до 2,93 м, а дальность хода – до 700 км. Передние кресла в салоне можно развернуть лицом к пассажирам второго ряда. Разумеется, Morphoz имеет встроенный автопилот 3 уровня, которому можно передать управление при движении по шоссе или в городских пробках. Renault Morphoz открывается простым взмахом руки. В салоне – несколько экранов, сенсорных панелей и интеллектуальная медиасистема, распознающая разговорную речь. Первые серийные автомобили на основе Renault Morphoz обещают представить уже в 2021 году.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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